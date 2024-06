“Más respeto”: ‘La Segura’ salió en defensa de la mamá de Sebastián en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ continúa generando controversias y discusiones en las redes sociales. Recientemente, la influencer ‘La Segura’ intervino en defensa de la madre de Sebastián González, quien ha sido blanco de críticas y comentarios negativos por parte de los seguidores del programa.

PUBLICIDAD

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, ‘La Segura’ expresó su tristeza y preocupación por los ataques dirigidos hacia la madre del actor, quien estuvo presente en el reality para apoyar a su hijo y también intractuó con los otros concursantes.

En su mensaje, ‘La Segura’ se dirigió a sus seguidores: “Ay mami yo les quería pedir un favor, miren que he visto varios videos y varios comentarios como despectivos y tirando hate hacia la mamá de Sebastián, a la señora”, comenzó la creadora de contenido.

Con evidente preocupación, continuó: “Ella es una señora, eso es un juego, imagínense ella al salir y ver cosas feas (...) yo no sé, yo la veo ella y digo que si mi abuela hubiese entrado y lo hubiesen hecho comentario feo o comentarios de odio debe ser horrible porque uno al final del día uno entra un reality y uno está expuesto a que digan, pero la señora es una señora”.

‘La Segura’ apeló a la empatía de sus seguidores, pidiendo que se pongan en el lugar de la madre de Sebastián y eviten hacer comentarios hirientes. “Independientemente de lo que haya dicho o no, a mí la verdad me dio mucha risa porque la señora me da risa porque me hace recordar a mi abuela, más respeto por la señora, no le hagan comentarios feos”, concluyó la influencer.

Sin embargo, en las redes hubo también comentarios positivos hacia la progenitora, incluso mencionaron que generaba más contenido su presencia en la casa que el propio participante.