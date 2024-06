¿Mantenido? Jhonny Rivera mostró quien paga en la calle cuando sale con su novia

Jhonny Rivera, uno de los cantantes de música popular más reconocidos y queridos de Colombia, ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales. Conocido por su carisma y cercanía con sus seguidores, Rivera se mantiene activo en plataformas como Instagram, donde interactúa constantemente con su audiencia. Sin embargo, su relación sentimental con Jenny López, quien es casi 30 años menor que él, ha generado controversia y críticas que el artista ha abordado con firmeza.

A pesar de las diferencias de edad, Jhonny y Jenny han demostrado ser una pareja estable en el mundo del entretenimiento. Rivera ha enfrentado comentarios despectivos, incluso algunos que sugieren que podría ser el “abuelo” de López. Sin embargo, el intérprete de “El intenso” ha dejado claro que su relación es genuina y que no le importan las opiniones negativas. “Nuestra relación es auténtica y estamos muy felices juntos, no me importa lo que digan los demás”, ha afirmado Rivera en varias ocasiones.

Además de las críticas sobre la diferencia de edad, Rivera ha tenido que lidiar con rumores sobre sus preferencias sexuales. Algunos usuarios han insinuado que el cantante utiliza su relación con López como una “fachada” para ocultar su verdadera orientación. Rivera ha rechazado rotundamente estos señalamientos, afirmando que está felizmente unido a su pareja y que su amor es verdadero.

Jenny López, por su parte, ha sido acusada de estar con Jhonny Rivera solo por interés, buscando ganar fama para impulsar su carrera musical. Rivera ha defendido a su novia, asegurando que ayudarla a crecer como artista es un acto natural de apoyo entre pareja. “No tiene nada de malo que la apoye en su carrera, es mi deber como pareja”, ha dicho el cantante.

Recientemente, Jhonny Rivera compartió un video en sus historias de Instagram que buscaba romper algunos estereotipos sobre su relación. En el video, la pareja se encontraba en un restaurante, y mientras López pagaba la cuenta con su tarjeta, Rivera bromeó: “Ustedes siempre piensan que pago yo, si ven, yo estoy por interés, porque ella es siempre la que me mantiene a mí”.

Esta muestra de humor y complicidad entre ambos subraya la solidez de su vínculo y su capacidad para enfrentar las críticas con gracia y buen humor.