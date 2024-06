“¿No que era morenito?” Critican a ‘Pedro el Escamoso’ 2024 por volver a su hijo un ‘gomelo’

Si de novelas colombianas se trata, como un patrón, cosa que toquen canales internacionales o plataformas, cosa que se glamuriza para quitarle el color local. Ha pasado con remakes y con secuelas. Y en una a la que la gente no le gusta ver que le cambien lo colombiano y que triunfó por eso (Pedro el Escamoso) , hay más críticas: al hijo de Pedro lo cambiaron por alguien más “privilegiado”.

De hecho, acusan de ‘blanquear’ la secuela, esta vez amparada por Disney. Ya existían críticas en cuanto a la apariencia de Pedro, interpretado por Miguel Varoni, que adelgazó producto del COVID-19. Y ahora, que hayan hecho a su hijo un joven privilegiado y con el físico característico de aquellos, tiene en duda a mucha gente.

El nuevo actor que interpreta al joven es Carlos Montoya, conocido por participar en ‘La reina del Flow’. Con el lema ‘El hijo de tigre sale despintado’, piensan mostrar al hijo de Pedro como alguien más refinado. Pero salió al revés.

“Le hicieron un Michael Jackson”: critican a nuevo hijo de Pedro el Escamoso por su apariencia

El cambio no se lo creen los televidentes, que vieron hasta una breve secuela donde el niño era el protagonista.

“Le hicieron una Michael Jackson al Pedrito Jr 😂😂😂😂” “Le hicieron una Disney al revés jajaja al hijo del Pedro jajaja”., “Pero Pedrito junior no era rubio 😂”, son algunos de los comentarios.

Esto, porque quien interpretó al personaje durante la novela y la muy fallida secuela, fue Carlos Kajú, quien tenía ocho años en el momento de tomar al querido personaje y que siguió su camino en la actuación.

Por otro lado, varios televidentes le tienen muy poca fe al proyecto. Afirman que las secuelas tanto de Pedro como de Betty nadie las pidió, pero obedecen a una tendencia en el entretenimiento de revisionar la nostalgia con productos de éxito: que lo digan Karate Kid Cobra Kai y And Just Like That. ¿Funcionarán? Solo lo sabremos este año.