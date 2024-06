“No otra vez”: RCN repite en Colombia ‘Betty la Fea’ por sexta vez y por esto no le irá bien

Pues qué remedio: con el fracaso de novelas como ‘Rojo Carmesí', que a pesar de tener la idea de Fernando Gaitán, no tuvo una ejecución como la suya. Entonces, RCN decidió, previo al estreno de la tercera parte de ‘Betty la Fea’, repetir, por sexta vez, la novela. Y a diferencia de lo que esperan, la gente no está contenta.

Porque, si bien la novela es la primera en vistas en Prime Video Latam, en televisión abierta, y con tantas repeticiones desde 1999 la fórmula ya no es tan novedosa: Betty ha sido sujeto de centenares de páginas de memes. Sus escenas, con millones de views, las colgó RCN en Youtube y se pueden repetir. Y si bien hay gente que busca la novela completa, hasta en Internet en otras plataformas ya se puede ver.

El hastío es evidente y los números lo prueban. El blog Crítica TV, por ejemplo, hizo un análisis sobre el rating en una escena importante: la junta donde se descubren los chanchullos de Armando. Estas son sus conclusiones.

El rating: voluble con Betty y la tienen más dura por las plataformas

En su primera emisión, la novela tuvo 24, 2 por ciento de rating. Para 2009, una década después, esto fue emitido en Navidad, por lo que tuvo 8,1 de rating. Para 2016, que fue la segunda, llegó a tener 5, 7 puntos promedio. En 2019, si se habla de la tercera repetición, tuvo 10, 2 por ciento. Ahora, en 2020, llegó a tener 9,2 puntos, registró el portal.

Esto, sin contar que en la pandemia mucha gente buscó la novela en Internet, sea en Youtube (RCN alcanzó a tenerla ahí) y en otros lugares, sobre todo Netflix. Para cuando esta plataforma de streaming deja de tenerla y pasa a Prime, sin duda, no la bajan casi de los diez primeros lugares.

Entonces, ¿para qué molestarse en verla en televisión abierta frente al Desafío o ‘Devuélveme la Vida’? No tiene sentido. Mucha gente ya se la sabe de memoria, incluso.

Ahora, los comentarios de la gente en algunas redes como Twitter es de hastío absoluto: " De no creer que rcn recurra nuevamente repetir betty la fea definitivamente el canal no es capaz de hacer producciones nuevas y tiene que recurrir a la repetidera”, “Definitivamente se nota que Caracol y RCN no le quieren meter dinero a una producción, porque eso de repetir Betty la fea y Pedro el escamoso ya esta cansoncito”, son algunos de los comentarios.

Y pues con esta jugada, para muchos televidentes es evidente la falta de creatividad absoluta de RCN en términos de ficción, que la tuvo buena con ‘Ana de Nadie’ y ‘Rigo’ y no supo qué más hacer hasta la fecha.