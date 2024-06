Alina Lozano mostró el nivel de su ego al responderle a seguidor que la tildó de ‘ridícula’ en Instagram

Luego de consolidar su matrimonio, la actriz Alina Lozano y el creador de contenido, Jim Velásquez, han recibido varias críticas, luego de que dieran a conocer el proceso de embarazo al que se sometió la mujer de 54 años y que lastimosamente no llegó a feliz término. Ante esto, varios de sus detractores no los rebajan de ‘ridículos’, algo que no soportó Alina y desató una fuerte respuesta.

PUBLICIDAD

Por medio de la cuenta de Instagram de Velásquez, donde acumula 593.000 seguidores, los ‘tortolitos’ decidieron responderle a alguien que ya no soporta sus clips, quien les hizo la siguiente petición: “Lo mejor que pueden hacer si quieren que no les digan nada es que cierren las cuentas y se dediquen a no ser tan ridículos”, palabras a las que los esposos respondieron. “Tiene razón, pero primero tenemos que ganarnos otros milloncitos. Usted ese ve como ‘pelado’, yo no creo que usted me mantenga. ¿O nos va a mandar una ‘platica’?”.

¿Quién fue el primer esposo de Alina Lozano?

Previo a que la mujer que interpretó a ‘Doña Nidia’ en la telenovela de antaño, ‘Pedro el escamosos’, iniciara su nueva etapa matrimonial con Jim, estuvo casada con un hombre que compartía su pasión por la actuación, el cubano Mijail Mulkay, con quien unió su alma de 2005 a 2008, relación que tuvo como fruto el nacimiento de su hijo Samuel.

Dentro de lo que se conoce de la ruptura amorosa, se sabe que Lozano no fue quien falló a la promesa que juntos se hicieron hasta la eternidad, ya que el nacido en ‘la isla del encanto’, había iniciado una relación extramatrimonial con la también actriz Majida Issa, con quien continuó luego de su divorcio hasta el año 2012, cuando ambos decidieron replantear su idilio amoroso.