¿Alina Lozano y Jim Velásquez quieren tener una relación abierta? Esto dijo la pareja

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron a ponerse en la mira de muchos usuarios de las redes sociales al estelarizar un video en donde no solo revelaron algunas cosas que les gustaría hacer en su matrimonio, sino que también dejaron entrever qué opinan sobre la idea de tener una relación abierta, generando varios comentarios de sus seguidores.

PUBLICIDAD

La pareja suele involucrarse en diferentes tipos de controversias en las redes sociales, muchas de estas debido al contenido que publican, el cual suele ser descrito como “vulgar” y “fuera de lugar”, aunque tienen una base de fans que disfrutan de sus ocurrencias.

Puede leer: ¿Se olvidó del ex? Alina Lozano reveló si Jim Velásquez es el hombre que más ha amado

Otra de las situaciones controversiales en las que se suelen involucrar giran alrededor de su matrimonio, protagonizando momentos que muchos de sus seguidores aseguran que son solo “un teatro”, tal y como calificaron el presunto embarazo de la actriz hace pocos meses.

Y si bien el par de creadores de contenido está al tanto de los malos comentarios que reciben en las redes sociales, igualmente siguen adelante con sus vidas y con sus videos en las plataformas digitales.

Y un ejemplo de esto se puede ver en uno de sus recientes videos, en donde Alina Lozano y Jim Velásquez protagonizan un reto en el que indican qué tipo de cosas están dispuestos a hacer en pareja.

En el clip, el par indica que está dispuesto a hacer un trío y a viajar a “la isla de las tentaciones”, mientras que aseguran que no se tatuarían, no adoptarían una mascota, no se mudarían a otra ciudad y tampoco se depilarían mutuamente.

PUBLICIDAD

Lea también: Alina Lozano compartió una desventaja de casarse con alguien menor que ella y la tildan de hipócrita

¿Alina Lozano y Jim Velásquez estarían dispuestos a tener una relación abierta?

De cara al final de este clip, la pareja se enfrenta a una última y reveladora pregunta de esta dinámica, tocando el tema sobre las relaciones abiertas.

A propósito de esto, cuando se toca este tema, detrás de ellos aparece un hombre que con su mano los invita a dirigirse a donde está él, lo que despertó una reacción de asombro en Alina Lozano y Jim Velásquez.

Pero justo antes de responder si estarían dispuestos a tener una relación abierta, el video se corta, dejando un final abierto para sus seguidores.

Sin embargo, en la sección de comentarios de la publicación, muchos internautas aseguran que esto daría a entender que en efecto estarían dispuestos: “La cara de ambos al final era de emoción, eso es un sí jajaja”, “Creo que Jim se emocionó más que Alina a lo último”, “Ya entendí, el sujeto es gay y ella lo usa como objeto para mostrarse como una mujer deseada”.