Presentadora de Noticias RCN confesó que Andrea Serna tuvo que ver a la hora de conocer al amor de su vida; llevan 9 años

RCN Televisión que cuenta con más de 25 años formando parte de la pantalla chica se ha encargado a lo largo de estos años de marcar la diferencia frente a los contenidos que ofrece a los televidentes siendo los más emblemáticos como ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘Protagonistas de nuestra tele’ y Noticias RCN, informativo que durante sus diferentes emisiones revela aquellos hechos que marcan la agenda nacional, contando con una amplio equipo de presentadores y periodistas en las ciudades más importantes del país, quienes han logrado ganarse el cariño de los televidentes y ahora una presentadora de Noticias RCN confesó que Andrea Serna tuvo que ver a la hora de conocer a su actual esposo.

Se trata de Jessica de la Peña, una comunicadora y periodista quien cuenta con varios años de experiencia siendo parte del Canal RCN. Si bien, era una de las caras principales durante las emisiones del medio día y de la noche en la sede central en Bogotá, la conductora decidió tomar un nuevo rumbo fuera de Bogotá, principalmente por su familia y la implicaciones que la pandemia estaba trayendo consigo a su hija, Luna llegando a Cartagena.

Aunque no resultó siendo una decisión para nada sencilla, De la peña ha seguido trabajando en el noticiero de RCN esta vez ubicándose en distintos puntos de la ciudad amurallada. Pero, iniciar de nueva en otra ciudad la terminó alejando de sus grandes amigas como Andrea Serna, Carolina Cruz, Yaneth Waldman y Ángela Cardozo con quienes consolidó el grupo mejor conocido como el ‘Petit Comité’.

¿Cómo se conoció la presentadora de RCN, Jessica de la Peña con su esposo?

La presentadora de Noticias RCN, Jessica de la Peña recientemente realizó una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, siendo una de las más destacadas cómo conoció a su actual esposo. La periodista inició sus declaraciones asegurando: “Me lo presentó el esposo de Andrea Serna que también es cartagenero, para los que no saben yo presenté a Andrea con su esposo y muchos años después él me dijo que ‘hay un amigo mío que te quiere conocer y yo pensé que me estaba vacilando, pero era super en serio”.

Asimismo Jessica reiteró que la primera vez que lo vio fue en la primera comunión de la hija de Andrea Serna, Emilia: “ahí no pasó nada. Solo dije que ojos tan lindos tiene (...) 4 meses después volvimos a hablar. Me escribió, me chateó y desde ahí no nos hemos vuelto a separar desde ya casi 9 años”. La periodista resaltó que tenía 38 años cuando lo conoció y tiempo después tuvo claro que tenía la certeza de que se quería casar y desea que fuera el padre de sus hijos.