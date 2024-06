La valiente lucha de la mamá de Valentina Trespalacios: abrazo con su abogado conmovió en redes

En un caso de feminicidio también hay víctimas secundarias: los destrozados familiares de la mujer asesinada, que tienen que perder a sus hijas, madres, etc, de manera cruel y repentina. Y en el caso de Valentina Trespalacios- cuyo feminicida John Poulos fue condenado a 42 años de cárcel por feminicidio agravado- su madre, Laura Hidalgo, nunca dejó de luchar para que se hiciera justicia.

PUBLICIDAD

De hecho, el abrazo con su abogado, el famoso Miguel Ángel del Río Malo, se hizo conmovedor y viral: ambos tuvieron que demostrar, con el fiscal, que Poulos jamás cometió accidente alguno con la muerte de Valentina y también derrogar sus reclamaciones donde decía que en Colombia “la gente era peligrosa” para salirse con la suya. Esto, en un largo juicio que terminó con Poulos admitiendo que asfixió a Valentina, aunque “accidentalmente”.

“Este abrazo con Laura, la madre de Valentina Trespalacios, después de la condena de su feminicida es el mejor regalo de todos”, afirmó el abogado en Twitter. Las reacciones fueron de conmoción y admiración.

“Desde aquí te mando otro gran abrazo Miguel Ángel , de agradecimiento por tanto y de admiración”, “Que orgullosos nos hace sentir usted doctor Miguel Angel con su excelente labor. Felicitaciones y fuerte abrazo”, fueron comentarios para el letrado. Pero gran parte del crédito se la lleva sin duda Laura, que desde que supo que a su hija la habían encontrado en un contenedor de basura, no escatimó fuerzas para hacer justicia.

La lucha de Laura Hidalgo por Valentina: desde obtener justicia hasta el respeto por su memoria

Cuando se supo del feminicidio de Valentina, los comentarios en redes fueron revictimizantes y violentos hacia ella (y todavía). Básicamente la culpaban de “habérselo buscado” y por su estilo de vida, fue señalada y al menor detalle “sórdido”, que se encontrase se repetía una narrativa mediática donde se señalaba a la DJ por su consumo de drogas, su liberalidad y hasta su apariencia.

Laura tuvo que sufrir todo: la pérdida de su hija. Pero también ver toda su vida expuesta, como carne de consumo. Es por eso que fue tan reticente a los medios. Esto, hasta cuando la periodista Laura Hincapie decidió respetar su memoria y con enfoque de género escribió un libro llamado ‘Valentina, muerte y vida: el feminicidio de Valentina Trespalacios”.

Asimismo, en su lucha, y por ser el caso nacional, obtuvo ayuda de uno de los abogados más famosos del país: Miguel Ángel del Río Malo. Y el 4 de diciembre dio un testimonio clave que ayuda a condenar a Poulos, contando, desde el dolor, cómo vivió la relación. “Que lo perdone Dios, no puedo”, afirmó en ese momento.

PUBLICIDAD

Ella dijo que cuando lo conocieron el afirmó que era bueno y que no le tuvieran miedo, afirmó entre lágrimas. También se ganó la confianza de la familia.

“Con mi hijo menor de 14 años, hablaban de juegos (...) hablaban de muchas cosas con mi hijo, él se mostró ser una persona tan buena con mis hijos, él quería construir supuestamente una familia nueva aquí en Colombia con mi hija y con la mamá, pues la mamá de Valentina y con sus dos hermanos”.

Pero Hidalgo advirtió que Poulos cambiaba su comportamiento e incluso contrató a un investigador para seguir a Valentina.

“Empezó a ser demasiado posesivo con mi hija, la controlaba en todo momento y a pesar de que siempre fue muy clara con él, mostrándole lo que hacía en su día a día, por videollamada, siempre le decía: ‘estoy en el gimnasio’ o ‘estoy en la universidad’ o ‘estoy trabajando’ o ‘estoy cenando con unas amigas’. Mi hija siempre le mostraba a él lo que hacía (...)”.

Al final, expresó cómo la asesinó:

“John Poulos sabían que ella se había hecho una cirugía, que estaba súper delicada y su salud estaba frágil, que no se podía defender en ese momento y ese hombre la humilló mucho, la golpeó sin compasión, él no tuvo compasión con mi hija y yo no quiero que tengan compasión con él”.

Laura luchó incansablemente por justicia, así como muchos padres y madres en Latinoamérica. Y lo logró. Ahora lucha para que respeten el recuerdo de Valentina.

Agradeció por lo que pasó en el fallo, al lado de las periodistas que contaron la historia de su hija.