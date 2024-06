El poder femenino detrás de Cali Distrito Moda: Kahren Rondón y Celin Giraldo

La semana de la moda más grande de Latinoamérica en número de diseñadores, Cali Distrito Moda, se llevará a cabo de este 05 al 08 de junio del 2024, entre la capital del Valle del Cauca y la ciudad de Palmira.

La semana de la moda de Cali, Palmira y el Valle del Cauca, tendrá un total de 40 pasarelas: 32 diseñadores y marcas locales y nacionales, 8 diseñadores y marcas internacionales, 67 diseñadores pertenecientes a Bordadoras de Cartago by Leonardo Agudelo, Fundación Academia de Dibujo Profesional de Cali y Universidad de San Buenaventura.

Este magno evento será uno sin precedentes en la ciudad, pues se logró un intercambio de talento con organizaciones como la Semana de la Moda de Guatemala y Argentina Fashion Week.

El Centro de Eventos Valle del Pacífico será la sede oficial del evento los días 6, 7 y 8 de junio, donde se desarrollarán las pasarelas, feria comercial, fiestas temáticas y zonas de experiencia de Distrito Moda 2024.

Es por esto que Publimetro Colombia habló con la dupla femenina detrás de este magno evento, Kahren Rondón, gerente de Planeación estratégica de la Cámara de la Moda Vallecaucana, y Celin Giraldo, directora Ejecutiva de Distrito Moda, sobre cómo comenzó el sueño de CDM, cómo ha sido la evolución y cómo ven este evento en el futuro.

¿En qué está inspirada la edición de Cali Distrito Moda 2024? ¿En qué se inspira cada uno para la lluvia de ideas y cómo llegan a algo?

K: Esta edición de Distrito Moda, 2024, se llama Alucinantes. Y es porque nosotros, todo lo que estamos creando en torno a la experiencia de moda para el suroccidente colombiano, queremos que sea denominado como alucinante por las personas, tanto que son beneficiadas por este evento, por poder participar con sus marcas, mostrándose en pasarela, mostrándose en la feria comercial. Para ellos queremos una experiencia alucinante. Asimismo, para nuestros invitados, para la prensa, para quienes visitan el recinto. Ustedes se van a dar cuenta que cada metro cuadrado del centro de eventos Valle del Pacífico y del estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, va a ofrecer una experiencia, una experiencia elevada, porque nosotros creemos que adicional a que vamos a mostrar que somos unos grandes exponentes de la moda a nivel nacional, somos también unos grandes exponentes en materia de eventos, de realización de eventos. El Valle del Cauca tiene una inmensa capacidad, tanto estructural como logística para poder crear eventos de gran magnitud y eso es lo que queremos mostrar.

C: El alucinante nace, porque el año pasado nos dimos cuenta de lo mucho que nosotros podríamos lograr, como Vallecaucanos y como plataforma. Digamos que nuestra edición el año pasado era recuperar lo nuestro y recuperar lo perdido y era recuperar ese espacio que el Cali, el Valle del Cauca dejó de tener hace alrededor de seis años y que por fin nuevamente una plataforma que si bien era su segunda edición, era una segunda edición que pareciese la primera por el tamaño y las dimensiones en las que se hizo. Eso, nos dimos cuenta en esa edición que fue alucinante y que somos alucinantes y por eso a coalición con el equipo de estrategias de digital, pues se creó esta edición alucinante. Yo pienso que influye mucho la visión que cada uno tenemos y el recorrido que cada uno tiene dentro de la industria de la moda. Digamos que no quisiera hablar como en tema generacional, pero influye muchísimo y tenemos un grupo que abarcamos diferentes edades, de muchos mayores que nosotras que estamos ahí como en el medio y los nuevos chicos de la nueva generación y eso ayuda muchísimo a que las visiones de todos se junten y logremos pues como encaminarla y pienso que es un poco subjetivo también el aporte individual, que cada uno le pone para la visión del evento.

¿Cómo comenzó el sueño de Cali Distrito Moda?

C: Yo creo que nace de varios frentes. Uno, Guido como presidente de la Cámara de la Moda Vallecaucana llevaba mucho tiempo atrás haciendo Semanas de la Moda pero en Palmira. Él es de la ciudad de Palmira. Y digamos que esta visión, una vez se esfuma, nace es Cali Expo Show de nuestro panorama, está un poco latente en el llevarla a la ciudad y volverla algo mucho más regional.

También durante un tiempo la vida nos juntó a Kahren, a Tomás Castaño, a Guido y a mí en un tema laboral que estábamos haciendo de moda en San Andrés y nos cogió pandemia. Pandemia cuando nos reuníamos por videollamadas a hablar, pues hacíamos lluvia de ideas de cosas que queríamos llegar a realizar. Entonces pienso que nace de todo eso y de esa iniciativa siempre de Guido, de no quedarse quieto, de no parar, de hacer cosas en general.

Entonces él toma, por decirlo así, la iniciativa de empezar Distrito Moda 1 y ya nosotras, también teniendo como este sueño para la ciudad, nos reincorporamos o nos unimos al grupo en la segunda edición y es ahí cuando el evento empieza a tomar otros caminos, otros rumbos, otras visiones. Como lo decía ahorita Karen, unos más empresariales, otros más académicos, otros más internacionales, pero todos con un mismo fin.

Y es iniciativa de Kahren poner nuevamente el foco, poner a Cali en el foco de la industria de la moda a nivel nacional. Cali y el Valle del Cauca, porque ya han pasado casi siete años desde que no existe una plataforma. Creo que la última fue en el 2018. Y la ciudad, siendo tan dinamizadora de economía, siendo tan fuertes en calzado, y marroquinería, teniendo tantos diseñadores de renombre, no solamente en la ciudad y en Colombia, sino a nivel internacional, teniendo las modelos que están saliendo en Balenciaga, Valentino y las que le siguen, fotógrafos haciendo historias, pues imagínate no tener un espacio en el que se enaltece y que se le dé lugar y se le dé respeto y se le dé el valor y que ayude a ser conocido tanto en Cali, el Valle del Cauca y Colombia como afuera.

K: Nosotros tenemos una perspectiva desde el lado del empresario. Todos los que estamos en el equipo hemos tenido empresa o asesoramos empresas, y eso nos ha permitido comprender lo que un empresario necesita de una semana de la moda para poder mostrar sus ideas al mundo. Si bien nosotros como Cámara de la Moda Vallecaucana somos una entidad privada intergremial, estamos uniendo a varios gremios y gozamos de algunos apoyos para poder hacer esto posible, siempre es viéndolo desde la óptica de cómo podemos ofrecer un impulso socioeconómico a la región. Por eso, digamos, como comentaba Celin, desde el 2020 estábamos planeando que esto sucediera. Guido Di Colombia llevaba desde el 2018 planeándolo. Nosotras nos integramos en el 2020 junto con Tomás Castaño, quien es otra parte muy importante de este equipo. Y esto venía desde hace muchos años, pero queríamos darle una visión que fuese coherente en muchos aspectos, no solamente como show para poder atraer de pronto turismo o poder mover algo del comercio, sino que queremos que tenga sentido para el empresariado como tal. Esa es una visión muy fuerte que tenemos. Estamos apenas en nuestra tercera versión.

Cabe anotar que somos muy jóvenes, somos muy grandes, pero somos muy jóvenes. El año pasado nos dimos cuenta que el suroccidente colombiano pedía a gritos un evento regional. Nosotros no abarcamos la totalidad del centro de eventos Valle del Pacífico, no lo abarcábamos el año pasado y nuestras pasarelas tenían una capacidad para 1800 personas.

Antes de abrir la feria, contemplamos la posibilidad de cerrar una parte de la gradería para que no se nos para que si no llegaba gente, no se vieran vacías las pasarelas, pero sucedió todo lo contrario. Se nos quedaron por día casi 300 personas por fuera y nos dimos cuenta que nos pedían a gritos. Por eso este año abarcamos la totalidad del centro de eventos y a cada pasarela pueden entrar 2200 personas. Bueno y digamos que ahí aportándole, pues vamos pasito a pasito.

Un evento que va apenas creciendo, que también estamos no en el no tanto en el ensayo error, aunque hay ensayos y errores que no nos funcionan, pero de a pocos integrando eso que nosotros queremos.

¿Cuál es el apoyo que brindan a emprendedores de la región?

C: Justamente en el ámbito de la moda y la moda pues es una palabra muy amplia, sino que nosotros la simplificamos puntualmente en el vestir, pero moda es todo lo que es tendencia, puede ser un labial, puede ser un celular, puede ser unos tenis, puede ser un carro, que es lo que está totalmente, constantemente rotando, pues la ropa, entonces digamos que hacemos alusión netamente a eso, pero nosotros en la apuesta comercial, está dedicado puntualmente a la moda como tal, hay distintos pabellones donde las marcas y los expositores pueden exponer ese talento. Nosotros no podemos abandonar ese empresario que también se ha quedado sin escenarios para poder exhibir la marca.

K: Nosotros a los empresarios y emprendedores regionales y nacionales, si deciden acompañarnos, porque tenemos algunos, nosotros queremos pensar que les aportamos desde el hecho fundamental de tener la valentía de existir, porque para que nosotros pudiéramos nacer y poder continuar, hemos tenido que ser muy valientes, porque esto no es fácil, esto es una entidad privada intentando sacar algo adelante, y nos sucede a menudo que por ser un evento tan grande y por tener unos patrocinadores de verdad tan amplios, tan considerados con nosotros, a veces la gente piensa que esto es del sector público, pero realmente somos empresarios creando plataformas para empresarios, y desde la valentía de existir, nosotros hemos creado espacios junto con nuestros aliados, como la Cámara de Comercio de Cali, la Cámara de Comercio de Palmira, para poder educar empresarios, conectarlos con compradores, el hecho de tener nuevamente la palabra valentía, de nosotros formar una feria comercial desde cero, entendiendo que la inversión inicial tiene que salir de nosotros, para que pueda esto existir, y luego ofrecerla al público, ese es nuestro aporte, nuestro aporte es ser esas personas que damos el paso, para poder crear un camino donde nuestros compañeros empresarios y emprendedores puedan seguir caminando.

Cali se ha caracterizado por ser una ciudad muy cultural y deportiva, pero en los últimos años también se ha destacado en la moda nacional e internacional.

¿Qué ha conllevado el trabajo para que la ciudad sea un referente de la moda con este evento?

K: Nosotros tenemos una característica muy específica, y es que si bien nos vemos muy internacionales por las alianzas que tenemos con la Semana de la Moda de Guatemala, de Argentina, la revista Vogue, y los diseñadores y diseñadoras que nos acompañan de otros lugares del mundo, somos muy regionales, tenemos un muy alto respeto por lo nuestro, de 43 pasarelas encontrarás que 28 son de moda regional, esa es una característica que nosotros tenemos, y es que si bien estamos, abiertos a hacer grandes alianzas para poner a Cali y a Distrito Moda en el ojo de la Agenda de la Moda Mundial, es poniendo a nuestro talento por delante.

Como te digo, nosotros somos una casa de puertas abiertas, tenemos agencias de modelaje de todo el país, pero no sin darle prioridad a las agencias de modelaje de nuestra ciudad, que decidieron acreditarse cuando realizamos las acreditaciones hace unos meses, y asimismo también proveedores nacionales, nuestros productores en su mayoría, los productores como tal que están en nuestra oficina, la mayoría son regionales, y de nuevo, estamos muy contentos de contar con talento de diferentes ciudades del país y diferentes ciudades del mundo, pero siempre poniendo a nuestra región primero, y sentimos que ese es un aporte gigantesco a la industria colombiana, porque nosotros estamos liderando con ejemplo lo que es poner a nuestra casa de primero, limpiar esta casita, para poderla mostrar al mundo de una manera digna.

¿Qué ha sido lo diferente en esta edición de las anteriores?

C: Mucho, el crecimiento que existió entre la primera y esta tercera edición es abismal, digamos que se sintió ya en la segunda edición, pero ya en esta tercera es grandísimo. Primero nos sobredimensionamos al año pasado, y al sobredimensionarnos nos dimos cuenta que teníamos que crecer, muy a pesar de nosotros, porque crecer es muy bonito y es muy bueno, pero es mucho para el equipo que nosotros tenemos, entonces digamos que una de las mayores diferencias fue el crecimiento que hoy por hoy tenemos el apoyo con el que nos contábamos que era muy importante, que era de la Cámara de Comercio de Cali y de Cámara de Comercio de Palmira, para nosotros es muy importante, lo que te lo mencionaba ahorita, tener ese apoyo y esa ruta de formación que muchas veces los diseñadores no tienen, y eso es algo que yo le abono muchísimo a las otras plataformas que hacen dentro de Colombia,

esa ruta de formación que hay para los diseñadores que les permite no solamente asesorarse para una pasarela o para un stand, sino asesorarse hasta financieramente y cómo manejar una empresa y cómo llevar la marca a niveles internacionales y cómo vender dentro de Colombia y cómo vender fuera de Colombia, entonces para nosotros eso es muy valioso, obviamente es un trabajo difícil porque hay que reeducar a los diseñadores, hay que reeducar a los empresarios que ya venían con unas dinámicas y sin ese apoyo.

Cali es una ciudad que se conoce por la salsa, por la fiesta, por la rumba y hace parte prácticamente de la idiosincrasia, de un caleño de un Vallecaucano, entonces también hay que pensar en cómo es que consume el caleño y cómo atraemos al caleño y va a estar José Forteza, editor senior de la revista Vogue, dando una charla el día sábado a las tres de la tarde, nada de eso había existido, se había quedado digamos que la primera edición con una que otra charla, pero todo era pasarela y esta vez estamos mucho más nutridos, con la edición de la revista Vogue. Con muchas más apuestas y con muchas más propuestas por parte del equipo y pues nada pienso que todo eso hace parte de todo.

¿Cómo ven a Cali Distrito Moda en el futuro?

K: Distrito Moda se encuentra en un proceso de crecimiento, y hemos tenido un crecimiento tan dinámico que estamos casi que pasando a la etapa de la aceleración, ya que no es típico para un proyecto con tres años de vida y nosotros quisiéramos aprender de los errores que sabemos que hemos cometido y que sabemos que humanamente vamos a cometer este año. Para cada vez poder ofrecer una experiencia que se amolde mejor a las necesidades de los empresarios, del sector creativo, de Cali como tal, porque nosotros dinamizamos varias industrias y lo que esramos es poder aprender lo suficiente para que sea un evento eprdurable en el tiempo, quisiéramos ver diferentes posibilidades y modelos y que esto se traduzca un beneficio para la región, en general, no solamente los sectores económicos sino la moral de las personas que pueden ver en un evento como este, un avance a nivel local.

Salimos de la pandemia y solo cuatro años después tenemos un evento de tal magnitud, en el que el año pasado nos visitaron 35 mil personas, a hoy es el evento con mayor número de diseñadores y pasarelas de Latinoamérica, solo nos hace unos aprednices, no nos hace unos expertos, hay que mejorar muchas cosas porque tenemos que encontrar una fórmula.

¿Cuál ha sido el papel de Telepacífico y de la Aguja de Oro con CDM?

K: Yo soy también la directora ejecutiva de la Aguja de Oro colombiana y hemos logrado integrar estos dos proyectos como una incubadora de talento y los artistas que se van a encontrar en el museo de la moda, en esta edición, son participantes de la Ajuga de Oro, a quienes le hemos dado la oportunidad de educarse con expertos en varios aspectos, para poder llegar a las obras de artes. Es así como nosotros estamos iniciando un camino más comprometido con los participantes de la Aguja de Oro, siendo esto un reality show, porque nosotros no queremos ser solo una plataforma de momento, queremos como institución ser una compañía para estos artistas y estamos haciendo esta integración precisamente por nuestro compromiso de continuar con un legado que llegue y perdure más allá de nosotros mismos.

Museo de la Moda

Es un proyecto en el que se ha trabajado varios meses, en los que se convocó a 30 artistas de diferentes lugares del país para preguntarle si bajo el apoyo de Woman in Tech, ellos quisiera educarse respecto al Pacífico colombiano y una vez conocieran los aspectos más fascinantes de los territorios a nivel cultural, histórico y endémico, ellos quisieran hacer una obra de artes, fuesen o no de esta región.

“Nos empezamos a educar de lo que es el Pacífico colombiano más allá de lo obvio, de lo que bien nos representa a nivel mundial, la gastronomía, la música , hemos logrados que los artistas creen piezas de arte contando historias que muchas personas desconocen sobre la cultura, mitos y leyenda, sobre los diferentes suelos que tenemos acá, tal vez ha sido muy marcado que somos una costa pero no se ha contemplado que hay paramos, tenemos sierras y de esa manera podemos mostrarle a los asistentes como desde la moda podemos mostrarle lo que somos los colombianos”, indicó Kahren Rondón.

