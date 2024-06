Santiago Alarcón le “juró” a ‘Chichila’ Navia que no es el hombre del video con otra mujer, ¿qué pasó?

Santiago Alarcón es un reconocido actor, quien cuenta con más de 10 años de experiencia siendo parte de icónicas producciones como ‘El man es Germán’, ‘Garzón vive’, ‘La primera vez’, entre otras. Además el paisa ha dado de que hablar con su podcast ‘Meterse al rancho’, que ha logrado ser todo un éxito. Pero, más allá de sus proyectos laborales, su vida personal tampoco pasa de largo, pues llevan más de 13 años de matrimonio con ‘Chichila’ Navia también actriz con quien tiene dos hijos, pero ahora, Alarcón le “juró” a ‘Chichila’ que no es el hombre del video con otra mujer.

Si bien, el talento de Alarcón es indiscutible, al igual, que el de su esposa, esto no ha sido impedimento para que trabajen juntos en medio de diferentes proyectos demostrando el amor y la pasión que los une. Aunque han tenido problemas como cualquier otra pareja, siguen con su unión, a pesar de las malinterpretaciones que se han dado debido al supuesto hijo de Santiago y también la que fue su supuesta separación, lo que se trataba de estar trabajando en diversos lugares.

Sin embargo, en los últimos días, Alarcón volvió a generar risas debido al más reciente video que compartió, pues se trata de un joven que cuenta con un gran parecido al actor, que a lo largo del clip se encarga de mostrar el amor que siente por una joven, quien sería su pareja. Ante el hecho, Santiago aseguró que compartía el video con el fin de aclarar: “Chichila te juro que no soy yo”, por supuesto, sus diversas reacciones ante las similitudes con el hombre no faltaron generando risas entre sus seguidores.

“A este sí le creo que sea hijo mío. Me lo mandaron tantas veces que tuve que reaccionar. ¿Nos parecemos o no?”, fueron las declaraciones que agregó Santiago Alarcón. Como era de esperarse varios de sus seguidores no dudaron en referirse a este tema asegurando que se trataba de Santiago y Chichila en un mundo pararelo, así como también que el actor debe sentarse a hablar con su padre sobre el tema de los hijos debido al gran parecido con el que cuenta el actor y este hombre que se desconoce el país en el que reside.

“Se parecen, pero el no es un macho alfa”, “El hijo que tuviste con Shakira”, “Ay ..por un momento pensé que eras tú y ‘Chichila’, “El Santi Alarcón comprado en Temu”. Por lo pronto, la actriz y esposa de Santiago no se ha referido al tema, pero todo indicaría que las risas no habrían faltado entre la pareja ante este extraño hecho.