Diana Ángel de ‘La Casa de los Famosos’ superó su miedo y se sometió a procedimiento estético para lucir más joven

El pasado 12 de mayo, ‘Día de la Madre’, la actriz Diana Ángel dio por terminada su aventura en ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, programa concurso del que le había pedido a Colombia que con sus votaciones hicieran posible el fin de su ciclo en el audiovisual, etapa en la que abrió su corazón y entabló una relación con el comediante ‘Culotauro’. Los días han pasado y en su retorno a las redes sociales, la bogotana mostró el delicado procedimiento estético al que se sometió.

Ya son 48 calendarios los que acumula la mujer que interpretó a ‘Leticia’ en ‘La hija del mariachi’, tiempo en el que asegura no se había sometido a ninguna intervención estética invasiva, distinción que días atrás dejó atrás luego de que uno de sus especialistas le diera a conocer los beneficios de inyectarse bótox en su piel: “Me costó mucho entender que el Bótox no era un relleno, sino un paralizador de músculos, muy distinto a los rellenos, que con todo el respeto que se merece quien los utiliza, pienso que la cara se transforma y se va desfigurando poco a poco, no sé qué opinen ustedes”, fueron las palabras de Ángel en un reciente clip en el que mostró parte de este tratamiento, todo esto mediante su cuenta de Instagram en donde acumula 519.000 seguidores.

Adicionalmente, Diana mostró parte del otro ‘cariñito’ que le hizo a su cuerpo, un masaje relajante que asegura “necesitaba, tras estar varios mees en el inframundo”, técnica de la cual salió totalmente feliz; aunque algunos de sus detractores le reprocharon el someterse a estas técnicas, en los comentarios de su publicación: “La criticaron tanto que tuvo que hacerse cosas en la cara”, “Aprendió algo de las ‘gaminas’ a hacer propaganda”, “La verdad, si necesitaba una ‘arregladita’” y “No había necesidad”, fueron algunas de las reacciones.