Johana Fadul reveló delicado inconveniente de Gustavo Bolívar con elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’

El actual director del Departamento de Prosperidad Social del Gobierno Petro, exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, ha sido tema de conversación luego de que se diera a conocer una delicada situación relacionada con una de las producciones más conocidas que ha consolidado su pluma, en su faceta como escritor, ‘Sin senos no hay paraíso’. Todo esto luego de que Johana Fadul revelara algunos de los inconvenientes por los que no se ha consolidado la nueva temporada.

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, Fadul, que interpretó a ‘Daniela Barrera’, en este formato dio a conocer algunas de las razones por las que el formato está detenido en su temporada tres, a pesar de la petición de la audiencia de una cuarta temporada, la cual, según sus palabras están asociadas a cuestiones económicas y algunos inconvenientes entre Bolívar y una parte del elenco:

“Muchos actores están pidiendo sumas ridículas que son impagables. Sin el elenco no se puede hacer la serie. Yo sinceramente creo que sí la van a hacer, ya no este año. Seguramente ellos están cuadrando cosas, personajes que tienen que escribir. (...) Yo te puedo decir que yo ya estaba negociada. (...) Las cosas pasan porque tienen que pasar. (...) ‘Gus’ (Gustavo Bolívar) me llamó y me dijo “Varios actores patearon la lonchera””, expresó la mujer que inició su rumbo en el mundo de la actuación en la telenovela de antaño ‘Padres e Hijos’.

Adicionalmente, Fadul hizo un llamado a la cautela al momento de realizar afirmaciones de groso calibre en las que se indicaba que su colega, Carmen Villalobos, había sido una de las actrices que había pedido altas sumas de dinero para continuar con su papel en esta historia que vio la luz en Caracol Televisión para el año 2008: “Ella no alcanzó a negociar”, dio a conocer Johana.