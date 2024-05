¿No quería ser mamá? ‘Epa Colombia’ habría revelado que se embarazó para darle un “regalo” a su pareja

‘Epa Colombia’ habría dejado salir más información de la cuenta al hablar sobre un detalle de su embarazo, dejando entrever la posibilidad de que decidió convertirse en mamá con la finalidad de darle un “regalo” a su pareja, Karol Samantha. También aprovechó para revelar cómo quedará compuesto el nombre completo de su hija debido al conflicto con el orden de los apellidos.

La empresaria ha demostrado lo feliz que se encuentra por tener finalmente a su bebé entre sus brazos, algo que había estado esperando desde que se enteró que estaba embarazada, aprovechando diferentes historias de Instagram para compartir varios momentos tiernos junto a su pequeña.

La pequeña es protagonista de publicaciones en las que se ve en la hora del baño, pasando por sesiones en las que la arrulla para que pueda dormir, hasta varias fotos y videos en los que simplemente está acostada sobre la cama. Y por supuesto, las sesiones de fotos temáticas no han faltado, como la que protagonizó a propósito del Día de las madres o cuando cumplió su primer mes de edad.

Y a propósito de una serie de preguntas y respuestas en Instagram, Epa Colombia decidió contestar varias dudas sobre su proceso de embarazo y su etapa maternal actual, entre ellas si su bebé tendrá sus genes debido al proceso de inseminación artificial al que se sometió para poder concebir.

Y si bien la joven no habló mucho al respeto, sí dejó entrever que podría haberse sometido a este proceso con el fin de darle un “regalo” a su pareja para compensar algunos detalles en su relación.

“Yo porque quise darle este regalo tan bonito a Karol de que se pareciera mucho a ella. Es que yo con Karol me conozco desde los 15 años, ella dice que yo le he hecho mucho daño, y que yo la he lastimado, y que ella se ha enamorado mucho de mí, y que no ha sido correspondida. Entonces yo quise tener ese regalo tan bonito de darle una mini versión”, dijo la colombiana en una historia.

Epa Colombia habló sobre el orden de los apellidos de su hija

En la misma serie de historias, la empresaria aprovechó la oportunidad para responder cómo quedó el nombre completo de su hija, revelando qué apellido decidieron poner en primer lugar.

“Mi hija quedó así: Daphne Samara Barrera Barboza (...) ¿Por qué no tomé la iniciativa de hacerlo yo sola? porque hubiera sido mi hija sola, y yo dije: ‘no, necesito buscarme una pareja, quiero una pareja’. Ya, amiga, prácticamente estoy casada”, dijo con emoción Epa Colombia en la historia.