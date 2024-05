En Miss Mundo: así se veía Martha Isabel Bolaños cuando era reina de belleza a sus 17 años

Martha Isabel Bolaños, quien ha sido sujeto de titulares por sus eternas peleas con Karen Sevillano y compañía en ‘La casa de los famosos Colombia”, y quien se hizo conocida por ser la insoportable ‘Pupuchurra’ de Betty la Fea, sorprendió a sus compañeros en la casa y a los televidentes al revelar que alguna vez fue reina de belleza.

PUBLICIDAD

Si bien este es un comienzo muy común entre actrices y presentadoras, ella nunca reveló esta faceta hasta ahora. Esta contó dentro de una actividad que a sus 17 años participó en un certamen de belleza, representando al Amazonas.

De hecho, Martha participó en Miss Mundo. Y cuando mostraron su foto, esto fue lo que respondió:

Recomendados:

“Oh, por Dios ‘jefe’ esto es primicia nacional, yo nunca le he contado a nadie que fui reina”, expresó.

Cómo fue que Martha Isabel Bolaños reveló que antes había sido reina de belleza

En la actividad que se realizó, los concursantes compartían historias de sus inicios. Todo, mientras se mostraban fotos inéditas. Ahí, Martha reveló que fue que la invitaron, no fue porque quisiera ser reina en verdad.

“Bueno, yo fui Miss Mundo Amazonas, ahí tenía 17 años y vivía en Cali”, explicó.

Martha Isabel Bolaños cuando fue reina de belleza

Fue el mismo Jairo Varela, director del Grupo Niche, quien le ofreció una beca para su escuela de actuación, Niche Casting.

“Él tenía el sueño de hacer novelas con sus canciones, yo estaba en un desfile en la 14 de Calima y me vio y cuando bajé me dijo, ‘te quiero regalar una beca para mi escuela de actuación’ y ahí arranqué”, afirmó.

Ella no ganó el título, pero agradeció la experiencia, reconociendo que esto le abrió puertas a la televisión. “Fui a representar al Amazonas, no sé si por mis facciones. Ahí fue cuando me enamoré de Bogotá, el concurso en ese momento se hizo en Girardot, pero nunca fue un sueño mío ser reina, o sea, respeto mucho a las que sí lo tienen, pero para mí nunca fue una prioridad (...) yo no gané, quedé entre las diez finalistas, pero fue una experiencia única e increíble igual, aunque nunca hablo de eso”, aclaró.