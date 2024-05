A pesar de haber generado expectativas como la más reciente producción dramática de RCN, ‘Rojo Carmesí’ parece no haber logrado cautivar al público como se esperaba. Con casi un mes en emisión, la telenovela ha enfrentado niveles de audiencia decepcionantes, lo que ha llevado a su protagonista, Laura de León, a romper el silencio y compartir su opinión al respecto.

En un mensaje difundido a través de sus historias de Instagram, Laura abordó un comentario sobre el final de la telenovela, desmintiendo rumores sobre su inminente conclusión. “¿Cuál final? Tú me hablaste de un final, todo tiene su final, ¿te acuerdas de eso? Pero todavía no es, o sea, al aire va con el capítulo que es, estás mal”, expresó la actriz en un clip publicado en su cuenta personal.

Ante las preguntas sobre la posible cancelación de la producción debido a su bajo rating, Laura desestimó los números reportados en redes sociales, argumentando que la telenovela también es consumida a través de diversas plataformas digitales.

“Yo no sé, pero he visto muchos grupos en Telegram, un Telegram que tiene un pocotón de personas que se ven la novela, más los que me escriben, lo que pasa es que la novela también se la ven por la página de internet, por telegram, YouTube, no sé, yo creo que todo cuenta”, explicó la actriz.

Lo que dijo Laura de León sobre el final de ‘Rojo Carmesí’ por su baja audiencia pic.twitter.com/DxG6o02koS — joseluengotop (@joseluengotop) May 15, 2024

Pese a las defensas de Laura, el público ha sido bastante crítico con ‘Rojo Carmesí’, cuestionando tanto la trama como la selección de actores para la telenovela. Sin embargo, en su emisión más reciente, la producción logró un leve repunte al ingresar nuevamente al Top 10 de la lista de medición de Kantar Ibope Media, registrando 3.51 puntos, ligeramente superior a los 2.81 puntos obtenidos en su episodio del 10 de mayo.

Con opiniones encontradas y un futuro incierto en cuanto a su continuidad, ‘Rojo Carmesí’ sigue en la palestra mediática, enfrentando el desafío de conquistar a un público cada vez más exigente y diverso.