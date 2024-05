“No le haga ese mal”: fotos de Yina Calderón sosteniendo un bebé se llenan de críticas por esta razón

Yina Calderón volvió a generar controversia en las redes sociales luego de que publicara un par de fotos en su cuenta de Instagram en donde aparecía sosteniendo a una bebé, aprovechando la oportunidad para hablar sobre su futura faceta maternal. Pero un par de curiosos detalles hicieron que varios internautas no se midieran a la hora de criticar a la DJ.

PUBLICIDAD

La influencer se ha manifestado sobre este tema en más de una oportunidad, cambiando con frecuencia de opinión sobre lo que piensa de convertirse en mamá, manejando diferentes versiones como que quiere quedarse soltera hasta cierta edad, que no le gustaría tener hijos hasta que cumpla 40, así como también se ha mostrado feliz con la idea de tener su propio bebé.

Puede leer: Yina Calderón salió a pedirle disculpas a Carolina Cruz de ‘Día a día’, luego de asegurar que consumía drogas

Recomendados:

Sin embargo, en su más reciente publicación de Instagram habría dado una nueva versión a sus seguidores aprovechando la oportunidad de que fue a visitar a la hija de ‘Epa Colombia’, Daphne Samara, a propósito de su primer mes de vida.

En la primera foto de esta publicación se puede ver a Yina Calderón sosteniendo en sus brazos a la niña, quien se mantiene tranquila. Pero en la segunda imagen, las cosas cambian un poco, ya que la pequeña está llorando.

En el post, la empresaria de fajas aprovechó para felicitar a Epa Colombia por su bebé y para llenarla de elogios: “que Dios tenga a tu hija llena de mucha salud @epa_colombia es una niña muy hermosa, tiene unos ojos azules divinos 😵😍 aunque en la ultima foto ya me lloró”.

Al final, también dio a entender que este acercamiento le habría movido su instinto maternal, lo que la llevó a replantearse el hecho de quedarse sin hijos: “qué tal me vería de mamá? Me luce? De pronto y me anime a tener a Baltazar”.

Lea también: Carolina Cruz le puso una tutela a Yina Calderón: esta será la “sanción” para la influencer

Internautas le piden a Yina Calderón que no tenga hijos

En la sección de comentarios de su publicación, varios internautas invitaron a la DJ a desistir de la idea de tener hijos, concentrándose en que una de estas razones era el nombre que tenía planeado para su bebé, dando a entender que es uno poco agraciado.

“Qué pesar me da desde ya con el pobre Baltazar”, “Ni Dios lo quiera porque pena es que va a pasar ese bebé”, “Ni está embarazada y ya le c*** la vida al chino con ese nombre” y “No le haga ese mal a la sociedad” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Yina Caderón.

Además, otros mensajes culpan a las “malas energías” de Yina por haber hecho llorar a la niña de Epa Colombia en la segunda foto: “los bebés sienten las malas vibras de las personas”, “que la bauticen lo más pronto posible”, “con esa mala energía quién no llora”.