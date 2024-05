Prem Shakti celebra 32 años de baile transformador en un apoteósico show donde bailan madres e hijas

Antes de Shakira y luego a través de ella, cuando despuntaba el nuevo milenio y Occidente volvía tener una apertura única hacia los saberes de Medio Oriente e India, Antonina Canal irrumpió con un nuevo lenguaje y con su enseñanza para formar a mujeres y hombres en la Danza Oriental contra todo prejuicio orientalista y de paso, sanando a miles de mujeres en el proceso.

Y como pionera, ha recorrido un camino de más de 30 años que hoy por hoy tiene a esta Danza no solo como un poderoso elemento terapéutico, sino como una disciplina certificada por el Ministerio de Educación, como parte de una gestión cultural que abarca poblaciones vulnerables y toda la diversidad de mujeres que hay en Colombia.

Así, en su amplio trasegar, hay madres e hijas que se atreven a probar en un escenario las Alas de Isis, y la Danza Oriental y sus fusiones en todas sus formas.

Esto es lo que Colombia verá este 25 y 26 de mayo en el Teatro de Bellas Artes en Cafam y, Nueva Mujer Colombia habló con Antonina Canal, sus alumnas y su invitada de honor: una de las mejores bailarinas de Danza Oriental del mundo, Oxana Bazaeva, sobre un show que es la bandera de todo el trabajo que se ha hecho con las mujeres a través de la cultura de Medio Oriente e India en Colombia.

Antonina Canal y sus alumnas: un recorrido pedregoso, pero poderoso en la danza

Canal comenzó en un país que no creía en nada y en nadie. Luchó tanto, que hoy por hoy está avalada por instituciones gubernamentales e incluso es Gestora Cultural y dicta talleres a mujeres víctimas del conflicto.

Una disciplina, un saber y un estilo de vida vistos con esos ojos del orientalismo que mencionaba Edward Said, en una Colombia como la de los dosmiles, eran un reto para impulsar. Pero ella lo logró, con un espíritu y una sabiduría a prueba de todo.

“Miro este camino con mucha gratitud. Ha sido muy lindo. Hay siempre desafíos, que te hacen crecer y han pasado más de 3 mil alumnas por nuestra academia, que es la única, hoy en día, certificada por la Secretaría de Educación con nuestro diplomado. Ha sido un impacto muy fuerte tocar a tantas mujeres, incluso al trabajar con comunidades, con un show en el Teatro de la Familia.”

“Pienso que no solamente es aprender la excelencia técnica, sino todos los beneficios del sistema Prem Shakti, que es el arte de sanar y celebrar el espíritu femenino a través de la danza: he tenido mujeres que se han curado anorexia, quistes, depresión, adicciones, mujeres normales que a través del trabajo con la danza y conciencia han transformado su vida”, afirma.

" Cuando comenzamos éramos el restaurante El Califa y yo y ahora hay grandes academias y alumnos, un movimiento fantástico. Porque la danza es medicina: cuando el cuerpo baila el corazón brilla y bailar es el camino más corto a la felicidad”, explica la maestra y gestora, que ha ganado incluso medallas en el Ahlan Wah Sahlan, el máximo festival de Danza Oriental a nivel mundial.

Antonina está muy orgullosa de tener un show con mujeres afrodescendientes, de todas las edades, pesos y corporalidades, así como familias, hermanas, y sobre todo, madre e hijas.

De esta manera, con innovaciones a nivel teatral, ha descrestado a un público que ha visto a través de ella a los mejores y legendarios exponentes de este género.

“Es maravilloso ver las mujeres corriendo, bailar, cambiarse la piel. Y tenemos incluso con nuestro sistema ADA PREM, nuestro diplomado, a mujeres que se conectan de todo el mundo, con un punto de unión y un camino de paz”, expresa. Antonina quiere hacer una gira mundial. Y sus alumnas, diversas, hablan también para mostrar cómo ha sido el proceso con la academia.

Madres e hijas y otras mujeres : bailando por el espíritu

Cristina Román es una abogada que baila con su hermana. Llevan 13 años en la academia: : " La danza sí es el camino más corto a la felicidad. Yo pienso que todos debemos tener un arte o hacer algún deporte que nos permita equilibrar con la rutina y el trabajo. En la danza y en la Academia Prem Shakti los encuentro y por eso ya hace parte de mi vida”, expresó.

Chirly Castro, por su parte, quien danza con su hija Gabriela, está hace once años en la academia: “Lo que más me llamó la atención es que el sistema de la academia va más allá del simple movimiento físico porque te lleva a un movimiento energético que mejora no solo tu estado físico sino también tu salud mental y espiritual. Te conectas contigo misma pero también con una tribu de danzarinas para crear de forma colectiva bellos momentos y aportar al cambio energético que nos pide estos momentos la historia de la humanidad. Antonina es una mujer que inspira”, expresaron.

Por su parte, Astrid Perea, integrante de la comunidad afro, expresó cómo la Danza Oriental ha transformado su vida: “La danza oriental para mi es un impulso que me levanta cada día, que me ayuda a sentirme empoderada y segura. Es mi meditación activa, algo que me ha enseñado mucho sobre mi cuerpo, mi mente, mi alma y a cómo expresarlos y compartirlos con el resto de las personas a mi alrededor”, narró.

Oksana Bazaeva: la mejor bailarina del mundo en Colombia

Bazaeva, de origen ruso y famosa por su dinámico estilo de baile y así coronada una de las mejores exponentes del mundo en Danza Oriental, ya había sido huésped de Antonina hace algunos años, pero vuelve con su habilidad casi que gimnástica, su legendario pelo rojo y su audacia a conquistar a la audiencia y alumnas colombianas.

“Estoy increíblemente honrada y agradecida por el impacto que mi estilo de baile ha tenido en tantos aspirantes a bailarines durante la última década. Es realmente inspirador ver el crecimiento y la evolución dentro de la comunidad, y me siento honrada de haber desempeñado un papel en la configuración de la forma en que se percibe y practica la danza oriental”, le contó a NUEVA MUJER.

“Encontrar tu propio estilo de baile es un viaje de autodescubrimiento y exploración artística. Para mí, se trata de aceptar mis orígenes únicos, mis influencias culturales y mis experiencias personales. A lo largo de los años, he perfeccionado mi estilo experimentando con diferentes movimientos, música y ritmos, superando constantemente los límites de la danza oriental tradicional. Me he inspirado en diversas fuentes, desde danzas árabes clásicas hasta tendencias contemporáneas, infundiendo a mi coreografía energía, pasión y autenticidad”, afirmó.

" Regresar a Colombia y colaborar con Antonina Canal y sus alumnas es una experiencia estimulante. La pasión de Antonina por la danza y la dedicación a sus alumnos son realmente inspiradoras y es un honor para mí tener la oportunidad de bailar y enseñar junto a ella. La energía y el entusiasmo de sus alumnos nunca dejan de impresionarme y estoy emocionado de compartir mis técnicas de baile y mis conocimientos con ellos. La última vez que estuvimos juntos, crearemos momentos inolvidables de alegría, creatividad e intercambio cultural a través del poder de la danza” , le explica la bailarina rusa a este diario.

“Antonina todavía se las arregla para escribir libros maravillosos y hacer retiros, ayuda a la gente, ¡es una súper mujer! Además : los bailarines colombianos poseen una combinación única de pasión, ritmo y autenticidad que los distingue. Su energía vibrante y entusiasmo contagioso infunden vida y alma a cada movimiento, creando actuaciones cautivadoras que dejan una impresión duradera. Continuamente me impresiona su dedicación para dominar nuevas técnicas y su voluntad de adoptar diferentes estilos de baile”, explica la rusa, quien ha dominado el estilo con sus cambrés, su portentoso pelo rojo su audacia, que vuelve a traer a este país para todas las mujeres.

‘El Despertar De La Diosa’, show el 25 y 26 de mayo en el Teatro Cafam, talleres con Oksana Basaeva el 24 de mayo.

