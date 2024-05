Luly Bossa reveló la razón por la que dejó de hacer contenido para su Only Fans

Luly Bossa es una reconocida actriz nacida en Barranquilla que ha estado en varias producciones televisivas y de teatro de país, pero su historia de vida impactó a muchos de sus seguidores tras conocer que uno de sus hijos sufría de una enfermedad degenerativa y que su crianza fue un reto que Luly enfrentó con gran altura. En las últimas semanas, ha vuelto a estar en los ojos de los medios tras el fallecimiento de su hijo Ángelo, que sufría de una condición médica peculiar, y al final padecer de una virosis lo afectó de más.

La actriz ha usado las redes sociales para compartir parte de su proceso de duelo, las nuevas bienvenidas que le ha dado a su familia y la compañía que ha tenido de sus mascotas para seguir sobrellevando su duelo, en ocasiones habla con sus seguidores y responde a sus preguntas, esta en especial dio mucho de que hablar.

Para nadie es un secreto que la actriz, durante algún tiempo estuvo dedicada a crear contenido en Only Fans y fue su fuente de ingreso durante algunos meses, pero abruptamente dejó de crear contenido y en una entrevista dio las razones.

Luly explicó como empezó a crear contenido para la plataforma: “la plataforma del Only Fans, uno lo puede pensar desde el primer momento como porno, pero hay un espectro bastante grande. Estaba pasando por un momento muy difícil, a Ángelo le dio un fallo cardiaco y cuando regresamos a la casa desde el hospital, nos da Covid a todos. En ese momento no teníamos para comer, y empecé con las fotos que tenía, fotos de Soho, fotos en tanga y en traje de baño”.

Luly explicó que los comentarios que le hacían por ser parte de esta plataforma, “La presión fue tan mala porque muchos me reprochaban como yo decidía compartir mi intimidad, aunque el contenido no era el mismo. Siempre me pedían más cosas y me mame, por eso deje de hacer contenido”