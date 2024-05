Conozca la relación que tiene ‘Epa Colombia’ con el hijo de su pareja Karol Samantha

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es una figura pública que ha ganado notoriedad en su país por diversas razones. Nacida el 9 de julio de 1996 en Bogotá, Daneidy es hija de Gerardo Barrera y Martha Rojas. Saltó a la fama en 2016 con un video viral apoyando a la selección de fútbol colombiana durante la Copa América Centenario. Desde entonces, ha estado activa en las redes sociales y ha generado tanto admiración como controversia.

PUBLICIDAD

En noviembre de 2019, se vio envuelta en un escándalo al grabarse cometiendo actos de vandalismo en una estación de Transmilenio durante las protestas en Colombia, lo que resultó en una condena de 63 meses, aunque esta fue apelada y terminó pagando una multa.

A pesar de estos contratiempos, Daneidy ha logrado reinventarse como empresaria, comercializando queratina, un producto que descubrió gracias a un empresario ruso durante su viaje al Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia. Su emprendimiento ha sido exitoso, convirtiéndola en una de las empresarias destacadas en el sector de la belleza en Colombia.

Recomendados

En su vida personal, recientemente celebró el nacimiento de su hija Daphne Samara el 9 de abril de 2024. Además, ha sido reconocida con premios como la mejor vendedora en ExpoBelleza 2021 y Cónsul de Paz Mundial en 2022.

Ahora bien, en medio de una emisión de preguntas y respuestas que realizó en sus redes sociales, la empresaria comentó detalles de la relación que tiene con el hijo de su pareja y porque no publica fotos con el.

“No me importa lo que digan de mí, menos de mi hija, menos de mi pareja que por su hijo. Amiga, el niño vive mejor que usted y si me pongo a pensar yo no estoy aquí para publicar el hijo, es que no es mi hijo, es de ella”.

Además, agrego el cariño y amor que siente por su hijastro: “Muy bien, amiga, muy bien, es un niño maravilloso y muy educado y muy respetuoso. Por cierto, ella no abandonó a su hijo, de hecho, en este momento está viendo con él y ella comparte con su hijo. Es una buena mamá que sacó su hijo adelante, una mujer verraca y trabajadora”.

En 2023, la creadora de contenido le comentó a sus seguidores cómo es su relación con el hijo de Karol Samantha y acabó con los rumores sobre un supuesto abandono del pequeño por parte de su pareja.

Finalizó su mensaje expresando lo siguiente: “Obvio, yo soy la madrastra, yo nunca imaginé ser madrastra. Pero amiga, tú no sabes nada, tú no sabes la realidad. Entonces la gente no sabe por dónde meterse, no mamita, por aquí no hay nada”.