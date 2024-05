“Siempre en papeles de moza”: critican a Zharick León como nueva ‘amante’ de ‘Don Armando’

‘Betty la Fea’ 2024 se estrena este 19 de julio (justo un día antes de la conmemoración de la Independencia de Colombia) y ya ha causado varias reacciones: desde los que ruegan que por favor una secuela no pedida no arruine la mejor telenovela de la historia, para ellos, y que de paso no arruinen a sus personajes. Ya criticaron la nueva ‘Ecomoda’ y ahora Zharick León aparece en la secuela, sugerentemente cercana a Armando Mendoza, ‘Don Armando’, que luego es interrumpido por su hija Camila. Y ya están cuestionando ese papel.

Queen Juandy, influencer colombiano, lo resumió así al postear otro tráiler de la nueva serie: “Como así que Armando Mendoza le está poniendo cachos a Betty con Rosario Montes???”, aludiendo al papel legendario de León en ‘Pasión de Gavilanes’.

Por otro lado, se cuestiona mucho que Armando vuelva a las andadas (lo que muchos advirtieron, se lo hizo a Marcela Valencia, se lo hará a Betty) y sobre todo con el personaje de León, que a excepción de ‘Dora la Celadora’ y ‘Sobregiro de amor’ (aunque en esta se queda con el novio del personaje de Fiona Horsey) ha tenido papeles muy conocidos donde siempre está con connotaciones opuestas al cánon de las telenovelas.

“Otra vez la Zharick León robando maridos, me encanta”, “Zharick León siendo la amante de Armando. Es cine”, “No entiendo por qué Zharick León siempre hace los papeles de villana”, son algunos de los comentarios.

Como así que Armando Mendoza le está poniendo cachos a Betty con Rosario Montes??? https://t.co/21MdXz7iV7 — Juandy - La tía Nora (@queenjuandy) May 8, 2024

Pero lo que más inquieta es que Armando sea infiel, o que Nicolás nunca haya cambiado, entre otros aspectos sin resolver.

Las cosas que gustaron y no gustaron del nuevo avance de Betty la Fea 2024

El hecho de que Ecomoda se vea menos realista que una empresa de moda, no como en 1999, deja mucho qué desear. Si bien hay algunos estudios de moda que son así, parece que la decoración y la estridencia no gustaron a muchos.

Tampoco gustó que en veinte años, Nicolás Mora no cambiara. No tuviera su glow - up, inentendible en una empresa de moda que podría perfectamente asesorar a su empleado tal y como pasó en el desfile del Cuartel. Pero sí gustó que ahora andara cerca de Patricia y muchos esperan shipping ahí.

Todo se resolverá este 19 de julio. Y se espera que esto cumpla con las expectativas de muchos fans.