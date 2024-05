“Le quitaron lo colombiano”: destrozan nueva Ecomoda de regreso de ‘Betty la Fea’

La nueva temporada de ‘Betty la Fea’ se estrena el 19 de julio y ya están pidiendo encarecidamente que como pasa con muchos remakes y segundas o terceras partes en la plataforma, no lo arruinen por favor: esta premisa no se va a cumplir al menos en utilería y vestuario, así como en locación, que se preciaban de ser realistas. La Ecomoda de 2024 se ve como un set poco “realista” según algunos internautas.

De hecho, la Ecomoda anterior se grabó en las fábricas y oficinas de Hernando Trujillo. La fábrica - tampoco la marca- existen ya. Hernando Trujillo fue una de las marcas masivas, muy al estilo de Ecomoda, que tenían éxito en un mercado que cambió en veinte años. Y quizás para darle ese aire “moderno” es que cambiaron los escenarios.

Convirtieron Ecomoda en una sede de Trendy 😭😭😭 https://t.co/cbo6RWhJTC — El Micropore (@microrexxx) May 8, 2024

Ya lo habían intentado, de hecho, en ‘Ecomoda’, la fallida secuela de Telemundo. Todo se veía como un set de una mala obra de teatro. Y en este caso, igual. Se han burlado mucho del set de Betty, cuestionando que lo que hizo a la novela intemporal y universal precisamente, era que no tenía esas locaciones ni vestuarios impostados, sino que todo obedecía a la realidad social de la Bogotá de los 90.

Los comentarios arreciaron contra la utilería y esperan que no arruinen la telenovela

“Detesto con toda mi alma lo que le hicieron. La maravilla de Betty es que la novela se siente real, tanto el diseño de vestuario, la empresa, TODO porque Gaitán le tiraba a la imperfección y a la diferencia de clase social”, “Convirtieron Ecomoda en una sede de Trendy”, “El nuevo Ecomoda parece el apartamento de Friends”, “Ecomoda parce un burdel”, con esa paleta de colores son algunos de los comentarios.

Además de que se extrañan de que Betty vuelva a su look original, que de paso Armando sea infiel (qué sorpresa) y de que otra vez la vuelvan a ver “fea”.

Por ahora, lo que ruegan los televidentes es que no destruyan buenas producciones icónicas de los 90, como le pasó a ‘Sex and the City’, entre otras, con secuelas innecesarias.