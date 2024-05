Yoifer del ‘Desafío XX’ mostró al hermoso perrito que evitó que se quitara la vida

Durante la emisión del capítulo 25 del ‘Desafío XX‘ se vivieron muchas emociones, pues se llevó a cabo el desafío de sentencia, premio y castigo al que llegaron tres desafiantes a dar la cara por las casas que siguen en pie dentro de la Ciudad de las Cajas.

El triunfo se lo llevó Alpha, que con “El Renegado” logró alzarse con el premio y con ello la responsabilidad de otorgar no solo último chaleco que definiría el desafío a muerte, sino el castigo que era estar atado a bolas de cemento.

En la casa Alpha decidieron devolverle el castigo anterior a Beta y ya dentro del espacio los ocho participantes decidieron ponerles nombre a las bolas de cementero para ver la penitencia de otra manera.

Valentina dijo que le pondría “blanquita” debido a las fallas que tuvo en el box blanco el cual no pudo completar, lo que le ocasionó la derrota a Beta. Por su parte, Hércules dijo que “alegría” por estar feliz en su nueva casa. Entre tanto, Arandú dijo que “esperancita” ya que indicó que cuando les pusieron el castigo creyó que con eso no les enviarían el chaleco, pero más tarde le cambió el nombre debido a que fue el sentenciado.

“La mía la voy a llamar Zeus, por mi perro. Para mí ese perro fue como un apoyo, me salvó la vida. a mí me dio ansiedad y depresión. Lo único que hacía era llorar. Y antes de ponerme así el perro se me acercaba, me secaba las lágrimas lamiéndome, y lo acariciaba y me ayudaba a sentirme un poco mejor. Y llegó un día que no aguanté y exploté, no sabía qué hacer e intenté quitarme la vida. Y mi perro no me dejó” — Yoifer

Días atrás el participante mostró al hermoso perrito por medio de sus redes sociales que no tardó en llenarse de diversas reacciones por parte de la comunidad digital, pues ya el concursante había hablado al respecto en uno de los capítulos. Yoifer agregó unas palabras de agradecimiento al bello Zeus en las que la que se lee “Mi perro me salvó: calmó mi ansiedad, depresión y me dio una razón para vivir 🐶 ✨ Compañero y amigo significas mucho para mí, te extraño mucho”.

La historia de Yoifer del ‘Desafío XX’

Yoifer Andrés Lemus Moreno era uno de los miembros de la casa Gamma que tras la prueba de capitanas quedó en Beta. Su infancia estuvo marcada por carencias económicas, lo que lo llevó a ser criado por sus abuelos paternos desde una edad temprana. Sin embargo, gracias a su abuela Casilda, recibió una educación integral basada en la rectitud y la disciplina, en un entorno social con escasas oportunidades.

Su pasión por el levantamiento de pesas comenzó a los 15 años y lo llevó a participar en los Juegos Nacionales Intercolegiados en la división de los 67 kg de peso corporal en el año 2018. Durante una conversación con Vittorio le contó parte de lo que ha sido su vida.

“Entrené todos los días. Y hubo un intercolegiados, me gané ese cupo y le gané a los más antiguos. Quedé selecciona para el Panamericanos y a mi abuela le tocó prestar plata para darme los tiquetes. Fuimos a Guayaquil en Ecuador, y yo quedé de cuarto lugar en el arranque y seguí entrenando. En los sub20 quedé de segundo, de tercero. De momento llevo 13 medallas y entre esas 13 medallas una sola me han pagado” — Yoifer

Indicó en medio de lágrimas que los años pasaron y que la situación era la misma, y agregó que el apoyo para los deportistas del Chocó no es la mejor de todas, ya que si necesitan algo para competir les toca costeárselo ellos mismos. Luego reveló un duro momento por el que atravesó hace pocos meses.

“En diciembre sí paré de entrenar, porque me dio ansiedad, me dio durísimo, me sentía mal, solamente era llorar, llorar y llorar. Hasta que incluso llegué a querer quitarme la vida, solo que mi perro fue el que no me dejó que yo hiciera eso. Incluso yo tenía mi novia y afectó también la relación y a los días se murió una tía mía. Incluso cuando empezó el año yo dije que este año no lo terminaba hasta que me llegó la noticia del Desafío y me ayudó más a seguir adelante, y estar acá agradeciendo por estar acá todos los días. Ya volví a sonreír a ser el mismo, a ser más alegre como soy siempre” — Yoifer

Su habilidad para levantar objetos pesados lo convierte en un verdadero gigante de fuerza, mientras que su velocidad al correr, trepar y saltar lo hace destacar en cualquier situación atlética. Yoifer es dueño de muchas habilidades lo que lo convierte en uno de los más grandes participantes del ‘Desafío XX’ que se le mide a cualquier prueba en la Ciudad de las Cajas.

El joven de solo 21 años tiene muchas aspiraciones, pues quiere convertirse en contador y manejar finanzas en el futuro, que con su historia de vida es un ejemplo a seguir para reiterar que los sueños se cumplen.