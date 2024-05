Mafe Walker continúa dentro de ‘La Casa de los Famosos’ a pesar de ser eliminada; ¿por qué?

Fueron casi tres meses los que duró la aventura de Mafe Walker, en ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, programa concurso del que fue eliminada por los colombianos la noche del domingo 5 de mayo. A pesar de que las votaciones fueron contundentes en entrevista para Publimetro Colombia, la concursante dio a conocer que aún está dentro de las instalaciones de ‘Nuestra Tele’ y que no hay una fuerza que la pueda sacar de allí.

Desde el anuncio como una de las 22 celebridades que harían parte del reality, muchos televidentes vieron en Walker una pieza muy fácil de tumbar, teoría que se potenció en demasía en el primer capítulo del audiovisual, en el que ella se convirtió en la primera nominada a eliminación del formato. Pero a pesar de esto y de las críticas, logró resaltar y llegar hasta la decimocuarta eliminación.

“A veces las personas perciben una energía suave por la manera en la que nos expresamos, por nuestras voces; pero yo tomé esta percepción en beneficio para cuidar las vibraciones que manejo y como una protección. Todos querían ir a por mí, pero la energía terminó volcándose y la percepción cambió”, expresó Mafe en entrevista para el diario gratuito más grande del mundo, declaraciones a las que sumó un factor bastante peculiar que para ella, la va a mantener durante una buena temporada dentro de cada rincón del set.

“En el campo vibracional de ‘La Casa’, aunque yo ya no esté físicamente, todas las vibraciones y el campo energético todavía permanecen allí. Así ya no me vean en cuerpo, yo dejé un registro y somos un equipo de 22 que empezó y hasta que no se cierre, todos los participantes, hasta los que ya salimos, estamos generando un movimiento energético. (...) Es como una constelación familiar y hasta que no culmine todos energéticamente estamos haciendo esta conexión. (...) Yo sigo comunicándome por telepatía porque la energía traspasa la materia”, añadió.