La Segura y Karen no conocen la empatía y así se burlaron de Julián Trujillo en su peor momento

Durante la más reciente edición de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se llevó a cabo la gala de eliminación en la que se conoció que Mafe Walker se convirtió en la décimo cuarta eliminada de la competencia.

De acuerdo las cifras ofrecidas por la presentadora Cristina Hurtado, la creadora de contenido digital Karen Sevillano obtuvo el 33.06 % por lo que fue la primera en regresar. A ella se sumó el panameño Miguel Melfi con el 22.58 % y seguidamente el actor Julián Trujillo con el 12.43 % de los votos.

Por otra parte, el cuarto participante en regresar fue el creador de contenido Camilo Pulgarín con el 10.69 %, aunado a la actriz Martha Isabel Bolaños quien obtuvo el 8.72 %. Finalmente, el actor Sebastián González consiguió el 7.84 % mientras Mafe Walker solo el 4.68 %.

Al momento de regresar el actor Julián Trujillo se vio muy afectado en medio de un manojo de nervios que no podía disimular, todo mientras esperaba el ingreso de sus tres compañeros del team galáctico que seguían en el cuarto de eliminación.

En uno de los momentos Julián se acercó a La Segura y Karen, y al dar la espalda las creadoras de contenido digital no dudaron en burlarse de su estado emocional en el momento, aunado a que momentos antes Karen Sevillano ya lo había hecho por ataque de ansiedad que tuvo Martha Isabel Bolaños en el cuarto de eliminación.

Repudio en las redes a La Segura y Karen Sevillano

La actitud de La Segura y Karen Sevillano no pasó por alto ante los televidentes quienes registraron el momento y condenaron su actitud respecto a la vulnerabilidad por la que atravesaba Julián Trujillo, lo que desdibuja las lágrimas de Karen cuando decía estar arrepentida de su comportamiento al ser sancionada.

“Definitivamente estas dos son la representación de las personas que no han hecho un trabajo interno y desconocen su luz y su sombra, viven hablando de lo que carecen los demás y no se dan cuenta que ellas son igual o peores”, “Ayer lloraba por mostrar una versión que no es porque ha mejorado para ser una mejor persona. Hoy nos muestra esta versión. Cero empatía”, " Esas caras que le hicieron a la espalda de Julián fue un acto infantil y doble cara. ¿No que frenteras y paradas? Háganlo en su cara y búrlense en su cara par de ridículas. Ya no las soporto” y “Ayer Karen lloró porque se sintió mal por lo que hizo, y hoy se burla de Martha por la ansiedad que tuvo y se burla de Julián y por la espalda, esto solo demuestra para ella está bien y normaliza su grosería y su pésima conducta por los votos que tiene”.

Desde hoy Karen y la segura se ganan total mi repudio. Porque esas caras que le hicieron a la espalda de Julián fue un acto infantil y doble cara. No que frenteras y paradas? Háganlo en su cara y burlense en su cara par de ridículas. Ya no las soporto.#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/GlwYLiE5P8 — Fuckbloom (@Anahsophiaa) May 6, 2024

Pero ellas son muy frenteras y maduras y así #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/VeXCda94HS — Lunita (@namztx) May 6, 2024

La segura y Karen haciéndole caras a Julián de espaldas y eso que son las más frenteras y esas son las idolas de Colombia que tristeza! #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia — Yuliana Aristizabal (@StaYuliana) May 6, 2024

Definitivamente estas dos son la representación de las personas que no han hecho un trabajo interno y desconocen su luz y su sombra, viven hablando de lo que carecen los demás y no se dan cuenta que ellas son igual o peores #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCo pic.twitter.com/JBmyScjK60 — Cxbxsx (@Salomebecc) May 6, 2024

Ayer lloraba por mostrar una versión que no es porque ha mejorado para ser una mejor persona. Hoy nos muestra esta versión. Cero empatía. Felicitaciones. Triunfaron los valores. Papillentes se quedan con su premio. #LaCasaDeLosFamososCol yo me quedo con estar del lado empatico. pic.twitter.com/looMSQJz9h — Buscando (@ariosluna3) May 6, 2024