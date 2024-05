“Cárcel para ellos”: Carmen Villalobos se enojó por hecho “desgarrador” en un Transmilenio

La actriz Carmen Villalobos, conocida por su talento y belleza, ha ampliado sus horizontes al incursionar como conductora en el programa Top Chef VIP de la cadena Telemundo. Con una exitosa trayectoria en producciones icónicas de la televisión como ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘El Señor de los Cielos’, Villalobos demuestra una vez más su versatilidad y carisma en el mundo del entretenimiento.

Además de su destacada carrera artística, Carmen mantiene una estrecha conexión con sus seguidores a través de las redes sociales, donde comparte tanto momentos laborales como personales. Sus publicaciones van desde consejos de belleza hasta ejercicios para mantenerse en forma, pero también destacan sus acciones en defensa de los derechos de los animales.

Recientemente, la actriz expresó su indignación ante un acto de crueldad animal. Compartió en sus redes sociales un video en el que se mostraba cómo abandonaron a un perrito, atado a una baranda dentro de un Transmilenio, en Bogotá.

El video mostraba al pequeño peludo nervioso y confundido, buscando a sus dueños mientras el autobús tenía una de sus puertas abiertas. La reacción de Carmen Villalobos no se hizo esperar, calificando el hecho como “desgarrador” y mostrando su enojo hacia quienes abandonan a sus mascotas de esta manera.

Carmen Villalobos expresó su decepción por el abandono de la mascota

En sus redes sociales, Villalobos compartió su indignación y expresó su profunda decepción hacia aquellos que cometen actos de crueldad animal. En un mensaje emotivo, la actriz lamentó la falta de compasión y responsabilidad hacia los animales, destacando que las mascotas merecen amor y cuidado durante toda su vida.

“Debería haber cárcel para ellos”: El motivo por el que Carmen Villalobos aparece enojada en sus redes. Video vía Instagram @cvillaloboss pic.twitter.com/N3yVDod2zw — joseluengotop (@joseluengotop) May 4, 2024

“Uno se pone a pensar qué tienen las personas en la cabeza”, expresó Villalobos en su publicación. “Un animal, un gatico, perrito, lo que sea, es para toda la vida, no es mientras estás triste, mientras se te pasa la tusa. Un animal es para toda la vida y eso es lo que no he podido entender”.

La actriz hizo un llamado a la conciencia y exigió un castigo para aquellos que maltratan o abandonan a los animales. “Debería haber cárcel para todos, para el que maltrate, abandone, para todo”, concluyó la barranquillera.