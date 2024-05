¿Tuvo problemas? Emmanuel Restrepo reveló cuál fue el peor lugar en el que trabajó

Emmanuel Restrepo le contó a sus seguidores que poco antes de entrar al mundo del espectáculo y de ser un actor destacado en Colombia pasó por otro trabajo muy alejado de su oficio actual, calificándolo como el “peor” que ha tenido y brindando algunos detalles sobre lo que hacía y qué lo llevó etiquetarlo de esa manera.

El actor tomó fama rápidamente debido a su participación en la novela biográfica, ‘Rigo’, dándole vida al personaje de Carmelo Rendón, uno de los muchos detractores que tuvo el protagonista dentro de la aclamada producción de RCN, la cual tuvo un rating bastante alto desde que se estrenó.

¿Por su papel de Carmelo? Emmanuel Restrepo ganó como mejor actor en los Premios India Catalina

Su personaje tuvo tanta popularidad que también hace participaciones regulares en el reality show del mismo canal, ‘La Casa de los Famosos’, siendo uno de los aspectos que más llama la atención de los seguidores de este programa.

Emmanuel Restrepo también ha sabido destacarse en otras formatos como películas y obras de teatro, dejando ver que su talento para actuar es muy versátil en lo que a plataformas se refiere.

Sin embargo, antes de entrar en este mundo, el colombiano indicó que tuvo que trabajar en un bar muy reconocido, indicando que fue una de sus peores experiencias en el mundo laboral.

“Mi peor trabajo creo que fue en un bar de acá de Bogotá, que se llamaba ‘Armando’. Apenas me gradué en la época dura, yo me gradúo y yo digo: ‘listo, me gradué de actuar’. No, papacito, vaya y sea mesero. Ni siquiera mesero, era más abajo de mesero que era como recogedor”, dijo en una entrevista.

Emmanuel Restrepo se fue en contra de La negra candela por hablar de La casa de los famosos

Emmanuel Restrepo contó por qué no le gustó este trabajo

En la misma entrevista, el actor indicó que una de las razones por las cuales no disfrutaba su trabajo era por las personas que iban al bar, contando que muchas de ellas no lo trataban del todo bien.

“Era horrible, iba gente horrible, de mucha plata y muy pedante y lo trataban a uno muy mal, y se emborrachaban y lo trataban a uno peor”, dijo con pesar Emmanuel Restrepo.

También aprovechó la oportunidad para recordar una anécdota agridulce respecto a la primera vez que lloró en este trabajo: “yo me metía a llorar al baño y la primera vez que me metí a llorar al baño, el baño tenía espejos por todos lados. Entonces yo hago: ‘yo no quiero más’, y levanto la cara y me vi repetidas veces”.