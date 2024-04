Marbelle ha sido una de las cantantes colombianas que más ha dado de qué hablar en redes sociales por sus claras posturas políticas, donde se ha dirigido d emanera burlezca y hasta irónica contra el gobierno de Gustavo Petro, y mostrándose muy a fin a la derecha colombiana. Pero más allá de lo polémica que puede llegar a ser la cantante de ‘Collar de Perlas Finas’, ha mostrado que uno de sus más grandes es su hija, Rafaella.

La hija de la cantante a lo largo de su vida no mostró mayor interés en formar parte de la industria musical al igual que su madre, pero en los últimos dos años decidió seguirle el ritmo de vida, debutando en la música. Aunque no ha sonado mucho, Rafaella usca abrirse un espacio en la industria por su propio esfuerzo y no bajo la sombre de su mamá.

Hija de Marbelle apareció en redes sociales tomando tetero

Uno de los aspectos que también ha llegado a ser parte de la vida de Rafaella, han sido las cirugías estéticas al igual que su madre, ya que desde muy jóven se ha sometido a diversos procedimientos en su rostro y cuerpo. Sin embargo, esto parece importarle poco a la ahora cantante.

En las últimas horas, e ignorando cualquier tipo de critica que pueda recibir, Rafaella subió a su cuenta personal de TikTok un video tomando tetero con la descripción “Que nunca muera esa niña que hay en ti”. Pero lejos de causar burlas o repulsión, la cantante recibió comentarios en apoyo, y hasta sus seguidoras mencionaron que aún de adultas seguían haciendo esta práctica.

Comentarios como “Pensé que era la única que lo hacía”, “Qué ternura”, “Dios, pensé que era la única que aun lo hacía”, fueron algunos de los que apoyaron a Rafaella a la hora de tomar tetero independientemente de la edad que se tenga.