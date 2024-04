‘Epa Colombia’ ‘chicaneó' el ‘lujito’ que le dio a su pareja y a su hija, Dafne, “qué locura”

‘Epa Colombia’ es una reconocida empresaria y creadora de contenido quien desde hace varios años saltó a la industria del entretenimiento por su carisma y de paso manera de divertir a sus seguidores. Aunque la bogotana terminó en problemas legales este tipo de situaciones le permitieron cambiar su personalidad y abrir su propia empresa de productos capilares, especialmente de keratinas con la que ha obtenido millonarias ganancias. Pero, uno de los mayores deseos que ha logrado cumplir ha sido convertirse en madre de su pequeña, Dafne Samara. En medio de su su emoción han sido varios los detalles que le dado a la bebé y recientemente mostró la lujosa cadena que le dio a su pareja y a su hija, Dafne.

Aunque han sido semanas bastante complicadas para la creadora de contenido, teniendo en cuenta que los primeros meses de nacimiento no son nada sencillos debido a que la pequeña se despierta continuamente con el fin de alimentarse, sin embargo, ella no ha estado sola, pues su pareja la ha acompañado a lo largo de todo este proceso.

En sus diversas apariciones ‘Epa Colombia’ ha dejado claro que el amor que siente por Dafne es indescriptible y no cambia por nada del mundo esta etapa en la que se encuentra. Prueba clara de ello fue el más reciente detalle que tuvo con su hija, tratándose de una cadena bastante lujosa, de la que hasta el momento se desconoce el tipo de material del que esta hecha.

“Amiga mira este que mandé a hacer. No, uy, amiga yo tengo que vender muchas más keratinas para hacerme muchas más cadenas. Uy esta la da un montón. Aunque me gustaría hacerme una mucho más grande así como la que tiene Blessd, Yailin. Uy es que Dios me ha bendecido demasiado. Tengo que vender muchas keratinas este años. Qué locura”, agregó ‘Epa Colombia’ mientras que lucía otra de las cadenas que adquirió para ella y su pareja.

¿Quién es la pareja de ‘Epa Colombia?

La actual pareja de ‘Epa Colombia’ es Karol Samantha, quien llegó a la vida de Daneidy Barrera luego de que la creadora de contenido finalizara su relación con Diana Celis, una reconocida futbolista. Además de iniciar una relación con Karol, la también empresaria terminó confesando que la conocía cuando estaba en el colegio y siempre le gustó, sin embargo para ese momento las cosas no se dieron, pero ahora luego de algún tiempo de noviazgo decidieron dar el segundo paso, teniendo a su hija a través de la fecundación in vitro.