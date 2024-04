¿Será expulsada? Beba del ‘Desafío XX’ rompió las reglas

Durante el capítulo 19 del ‘Desafío XX’ se vio la buena energía de Omega, la soberbia de Beta, el abrumante silencio en Gamma y el quebranto de la casa Alpha, y es que como es de recordar ese equipo decidió no pagar el arriendo y se erigió en playa baja.

Pese a la austeridad del lugar el día anterior lograron alzarse con el primero puesto en la prueba de aire que les garantizó algunos servicios, por lo que debido al lugar recibieron varias herramientas para los siguientes días del ciclo.

Sin embargo, durante lo que fue el levantamiento de la carpa se dio una fuerte discusión entre Beba y Karen debido a que le pedían ayudar, pero esta nuevamente aseguró estar afectada por sus dolencias. El ambiente se tornó tenso luego perder la prueba de sentencia y castigo, pues pese a que con su desafiloga estuvieron a segundos de ganar, fue la representante de Beta la que consiguió el triunfo.

Ante esto Beta decidió enviarles el castigo de pasar 24 horas con guantes de boxeo que no podrán quitarse hasta el llamado de Andrea Serna al box negro para el desafío a muerte.

Los Alpha subieron a playa baja y minutos más tarde llegó Kevyn de Beta a ponerle chaleco a Mapi y Santi con unas palabras que han sido fuertemente criticadas por los televidentes quienes las califican de arrogantes y prepotentes.

Pero al terminar de caer la noche empezó a llover y dentro de la carpa solo había poco espacio seco, por lo que los hombres propusieron quedarse de pie, pero ante la falta de equidad Mapi le pidió a Beba ser empática.

“Ay qué pesar, mientras que ellos están mojándose en el piso” — Mapi

“¿Qué quieres que haga?” — Beba

“Que seas empática con el resto” — Mapi

“Me haces el favor y a mí me respetas, porque yo no estoy gritando” — Beba

Santiago intervino para pedir que pararan la discusión, indicando que no se trataba de la que mas gritara, pero esto no detuvo a Beba quien agregó otras palabras, para seguidamente quitarse los guantes del castigo y salir de la carpa para abandonar playa baja.

En el avance de lo que será el capitulo 20 se ven a los cuatro equipos reunidos en el box negro, de la misma forma en la que sucedió cuando la expulsión de Ossa en ‘Desafío The Box’ 2022 y la renuncia de Black en ‘Desafío The Box’ 2023 tras incumplir normas. De llevarse a cabo solo un castigo Alpha será enviada a playa baja. Las reacciones de los televidentes no tardaron en llegar, pues manifestaron su postura ante lo hecho por la concursante.

Beba icónica hasta el último día. REINA DEL ENTRETENIMIENTO! #DesafioXX pic.twitter.com/EINWfor2z4 — Javi (@Javalexander2) April 26, 2024

Si alguien podía llegar a incumplir un castigo en estos 4 años de edición, esa sería Beba JAJAJAJAJA Dios la manera en como se va JAJAJAJAJAJ #DesafioXX — Carlito Desafío (@CarlitoDesafio) April 26, 2024

un cap del desafio que no me vi y ya hubo envidia, venganza, pelea, beba se va, el bololóooo#DesafioTheBox #DesafioXX — Valeria act ii🤠 (@valexper) April 26, 2024

Lo más justo que puede hacer el desafío mañana es que no haya eliminación de mujeres y beba quede expulsada fin. #DesafioXX — camilo (@juankb01) April 26, 2024