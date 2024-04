Sebastián Martínez reveló el nombre de la mujer que lo acompañó en sus peores momentos; no fue Kathy Sáenz

Sebastián Martínez es un actor y empresario, quien tuvo sus primeros acercamientos en el teatro musical, Missi, para posteriormente llegar a la televisión y ser parte de recordadas telenovelas como ‘Padres e hijos’, ‘Juegos prohibidos’ y ‘Rosario Tijeras’. Actualmente, el paisa muestra su talento en México, pero reside en Colombia junto a su esposa, Kathy Sáenz, y su hijo, Amador Martínez Sáenz. Además de ser muy activo en sus redes sociales, pues es el embajador de varias marcas, pero recientemente fue todo lo contrario, pues reveló el nombre de la mujer que lo acompañó en sus peores momentos.

Aunque son varias las obligaciones con las que cuenta Sebastián, más allá de la televisión, su mayor prioridad en su familia, pues trata de compartir el mayor tiempo posible con ellos e incluso acompañarlos en cada uno de sus proyectos, mientras que sigue con sus propósitos.

En medio de uno de los trayectos en su vehículo, el actor aprovechó para recordar aquellas épocas de juventud, pero especialmente del desamor que vivió, sacándole a flote que su fiel compañera para aquel momento fue precisamente, Shakira, la barranquillera que cuenta con más de 20 años siendo parte de la industria musical.

“Shaki, dios mío, mi adolescencia. Ella me acompañó, ella fue la única que me acompañó en esos despechos de adolescencia. Dios mío, está canción, la ‘berreé'. Es que me da de todo. No esa partecita de la adolescencia sí que me la empaquen, que me la empaquen. Pero, Shaki fue firme, firme conmigo. ¿Quién más berrió con esta? Vamos desahóguense. ¿Quién más a moco tendido?”, aseguró Sebastián Martínez, mientras que sonaba de fondo la canción Moscas en la casa de la barranquillera.

Aunque Martínez generó risas con sus declaraciones, también dejó claro que en su adolescencia no le fue para nada bien en el amor, pero ahora esto tan solo termina siendo un recuerdo, pues está más enamorado y feliz que nunca de su pareja, Kathy Sáenz, con quien lleva 15 años de matrimonio.

¿Cuáles son los negocios de Sebastián Martínez fuera de la televisión?

Si bien, el paisa es considerado uno de los mejores actores del país, luego de alcanzar el éxito en diversas producciones, Sebastián decidió sacar a flote otras facetas, pues cuenta con una finca cerca a Bogotá en la que junto a Kathy Sáenz inició con la cosecha y producción de café para la venta, proyecto que los ha tenido bastante emocionados, teniendo en cuenta su gusto por la naturaleza.

Además, Sebastián Martínez es socio de la empresa de su esposa Kathy Sáenz, enfocada en cosmética y belleza, ‘By Kathy Sáenz’, contando con la venta de productos como ‘skin care’, cuidado para la piel, aceites esenciales, velas, entre otros.