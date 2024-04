Con palos y puños: Gregorio Pernía confesó que fue víctima de violencia de parte de una exnovia

Gregorio Pernía abrió su corazón y confesó que terminó siendo víctima de violencia en el pasado, específicamente de parte de una exnovia, aprovechando una reveladora entrevista para contar cómo sucedió todo y resaltando que esto le ha ocurrido en ocasiones anteriores. También aprovechó para pronunciarse respecto a la violencia contra las mujeres, dejando claro su posición sobre este tema.

El colombiano suele mantenerse activo en sus redes sociales para compartir con sus fans ciertos detalles de su vida profesional y personal por igual, aunque también suele repostear algunos de los videos que le envían sus seguidores en donde utilizan el audio de algunos de sus personajes para protagonizar momentos divertidos.

Y es que su trayectoria como actor da para mucho contenido de este tipo, siendo uno de los más populares para hacer ‘lipsyncs’ el de Luciano Valenzuela, el antagonista principal de la más reciente versión de ‘Hasta que la plata nos separe’.

Y casualmente en una entrevista con Eva Rey en el programa web ‘Desnúdate con Eva’ dejó entrever que en el pasado tuvo algunas cualidades de ‘patán’ al igual que su personaje, confesando que ha protagonizado un par de escenas de infidelidad.

Esto dio como resultado que Gregorio Pernía se llevara algunos golpes de parte de una exnovia, quien no se contuvo tras descubrirlo con otra mujer.

“Me han dado palazos en la cabeza. Me fui, tenía una novia y me fui con otra persona, y llegó ahí al parque de la 140 y me dijo: ‘Grego, ven’ (...) Cuando me le acerco al carro, me ha pegado un puño y me dijo: ‘por perro’”, recordó al actor.

Gregorio Pernía respondió si ha agredido a una mujer en el pasado

En la misma entrevista, Eva Rey no vacila al hacerle una contundente pregunta, interrogándolo respecto a si ha golpeado a una mujer, a propósito de varios rumores que llevan circulando desde hace varios años.

Ante la pregunta, Gregorio Pernía respondió contundentemente que nunca ha llegado a suceder algo como eso. De hecho, contó que a su hija le está enseñando algunas alertas respecto a conductas violentas que a veces pueden pasar desapercibidas.

“Nunca, jamás, amor, ni jamás lo haría. Y a mi niña también le doy esas indicaciones, no solo de eso, sino de cosas que pueden pasar a futuro, como una alerta roja, una agarrada de brazo o un tipo que le diga: ‘¿y vas a ir vestida así?’”, dijo el actor en la entrevista.