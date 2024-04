“A la gente le gusta la etiqueta porque le da seguridad”: Carmiña Villegas

En Latinoamérica y sobre todo en Colombia, hay muchos platillos que por cultura se comen con la mano, o con un solo cubierto. O como sea. Fue por eso que cuando Carmiña Villegas se grabó a sí misma comiendo un tamal y se hizo viral, miles de personas llegaron a su universo y quedaron fascinadas con sus conocimientos sobre etiqueta, el cómo montar una mesa e incluso el cómo comer cosas tan sencillas como unas papas fritas.

Esto, más su propiedad y conocimientos adquiridos en sus viajes y entorno social, la han hecho un personaje muy querido en redes como TikTok, donde tiene más de 283 mil seguidores (en Instagram tiene el doble) , y cuyo nombre adorna siete tiendas a nivel nacional donde se pueden adquirir todo tipo de productos para la mesa.

Con ese background, y en medio de un ejercicio experiencial con Haceb y el expertise gastronómico de El Cielo, Villegas, en la coyuntura de la primera versión de la feria de textiles para el hogar, Heimtextil, mostró cómo la etiqueta sigue siendo vigente, importante y determinante en la cotidianidad.

Nueva Mujer Colombia habló con la experta de estos encuentros, su contenido y su pedagogía ante los apasionados de la mesa.

¿Cómo se siente ante el recibimiento de sus conocimientos por parte de un público joven?

Me siento absolutamente realizada y es algo que casi no lo puedo creer. En realidad, el que me siga gente joven, creo que es la mayor compensación a esta convicción que tengo de seguir estimulando el desarrollo y mantenimiento de las buenas costumbres.

Usted se hizo viral por su forma de comer tamal. En ese sentido, y al ser usted experta en etiqueta europea, cómo ha sido ese encontrón con la cultura local?

Es que la etiqueta nace en Europa, fundamentalmente. Y lo que hemos hecho es una adaptación hacia Colombia. Y, es simplemente mantener las buenas costumbres en el uso correcto de los cubiertos, en el uso correcto de la mesa, de beber, de mantener y recordar, te lo voy a decir en otras palabras, de lo que hablábamos los mayores de la urbanidad de Carreño.

No en esa medida tan extrema de aquella época, pero sí de recordar muchas cosas y esa es la mayor compensación cuando veo personas, muchachos de 14, 15, de ahí en adelante, hasta adultos, que me siguen.

Eso, para mí, es la compensación del fenómeno más increíble que hay.

También es increíble que en una época de tanta informalidad la gente quiera aprender de etiqueta.

¿Sabes por qué? Porque la etiqueta te da seguridad, te da estatus, te da una fortaleza frente a los demás. Porque te diferencia al saber comer, al saber hacer, al saber vivir.

En un país como Colombia, donde tenemos tantos platillos que comemos con las manos, ¿cómo enseñar para comer con cubiertos?

Casualmente, hace unos días, recordé que, pendiente del contexto donde uno se mueva, unas papas fritas se comen con la mano. La única recomendación que hice es no comerlas todas al tiempo, no comer ocho papas al mismo tiempo, comer solo dos y comerlas con la boca cerrada.

Ahora, una hamburguesa te la tienes que comer con la mano. Por otro lado, si tú estás en un lugar donde te estás comiendo un ajiaco y te ponen una mazorca, pues se la tienes que comer o con un pincho o con la mano.

Hay que acotar que yo estoy enseñando la cultura de la mesa en un ambiente de un restaurante, de un nivel más alto: no lo estoy enseñando a nivel de un día de campo ni a nivel de un restaurante de comida rápida, porque eso sería ridículo. Es como que tú llegaras a un restaurante de comida rápida y pidieras unos cubiertos para comerte una hamburguesa.

Claro, sería bastante pretencioso.

Sí, absurdo. Pero entonces dentro de los contextos hay que tener esa diferenciación. Si tú te sientas en una mesa, tienes que saber comer de una manera apropiada.

¿Qué es lo que piensa cuando la gente reacciona ante su forma de comer ciertos alimentos como la fruta o platos como el tamal?

Nunca me imaginé tener una reacción. Porque hubo una primera reacción cuando me comí el banano en la mesa. Y mucha gente dijo: “pero que eso es absurdo comer, banano en la mesa”.

Pero es que absurdo en nuestro medio, donde el banano es una fruta común y corriente, que se consigue hasta en la calle. Pero, cuando tú llevas un banano a una mesa asiática, o a una mesa europea, donde te sirven un banano en un bufé de desayuno, ¿cómo te lo vas a comer? ¿Pelándolo como así, cómo,entonces?

Y eso lo corroboré al ver que esa forma de comer es algo que realmente se utiliza: donde tú cortas el banano, te lo comes y lo vas cortando. Es lo mismo que el ejercicio de la naranja. Hay personas que se comen la naranja en la mesa y saben cómo llevarla, hasta ponerla como una flor y se van comiendo los cascos.

Por otro lado, en el caso del tamal, la verdad te voy a decir muy sincera: es la forma como me gusta comérmelo. Porque me parece una delicia, amo mi comida típica, pero me parece delicioso degustarlo de una manera correcta, no con las hojas regadas, manchando el mantel, sino que si tú lo cortas y lo haces más bonita la presentación, pues lo vas a disfrutar más.

-En Colombia también comemos mucho con cuchara. ¿qué opina de eso?

Es que es más fácil. Esa es la verdad. A las personas no les han enseñado a comer con cubiertos: es algo cultural. Y es cierto, la gente come más con cuchara.

Primero, porque la ausencia de la carne es casi total. Se comen básicamente puros carbohidratos. Harinas, carbohidratos, donde no hay que trinchar nada.

Y si lo trinchan, la cortan con la boca. Con todo respeto, pero así lo he visto.Las personas no recurren a esa sofisticación.

Para una persona que está comenzando a vivir sola, está comenzando a obtener su mesa, ¿cuáles son los básicos, los infaltables, para tener una mesa completa

Pues por lo menos tener, si es una persona que empieza sola, por lo menos mínimo seis puestos, que tenga sus cubiertos completos, por lo menos de cinco servicios. Los tres principales: el tenedor de entrada, postre, fruta y una cucharita para el café y para el postre.

De la misma manera, los platos deben ser los que acompañan, principal, el plato hondo, el plato medio y el plato y la taza de café. También hay que tener vasos.