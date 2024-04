El hombre que preparó a Carla Giraldo para presentar ‘La Casa de los Famosos’ salió en su defensa

En este 2024, Carla Giraldo, se le midió a una nueva faceta en su vida profesional, presentar un reality de televisión, acto que se le ha convertido en todo un dolor de cabeza, debido a la cantidad de críticos que le han salido por algunas fallas que ha tenido en pantalla. Precisamente el hombre detrás de su aparición en ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix , salió en defensa de la paisa.

Víctor Cárdenas fue el encargado de preparar a Giraldo para esta nueva aventura, en la cual, como cualquier profesional, ha tenido algunas falencias; como aquella en la que se le olvidó un apartado en el que tenía que hablar de los beneficios que tendrían los concursantes, acto del que lastimosamente no recibió ayuda de su compañera Cristina Hurtado, quien ya es una ‘curtida’ en este mundo del espectáculo; al respecto Cárdenas dio a conocer su perspectiva en entrevista con Publimetro Colombia.

“Carla es la primera vez en su vida que presenta; si la comparan con su compañera de set, obviamente van a decir, “a esta niña le hace falta”. Las críticas no son objetivas, son pasionales. Carla viene de MasterChef, un reality en el que no la querían y ahora viene el desquite con su aparición en ‘La Casa de los Famosos’. En este punto del reality ella ya no se ve tan novata como se veía al principio”, expresó.