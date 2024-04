Carmen Villalobos mostró el “gustico” infaltable que se da los fines de semana

Carmen Villalobos, reconocida como una de las actrices más destacadas de la farándula colombiana, amplió sus horizontes al convertirse en conductora de Top Chef VIP de la cadena Telemundo. Habiendo disfrutado de una exitosa carrera en producciones icónicas como ‘Sin senos no hay paraíso, ‘El Señor de los Cielos’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, Villalobos demuestra una vez más su versatilidad y talento en el mundo del entretenimiento.

El carisma y la belleza natural de la bella barranquillera la han convertido en una de las artistas más famosas de Latinoamérica, manteniendo una estrecha conexión con sus seguidores a través de las redes sociales. Comparte a diario momentos tanto laborales como personales, ofreciendo consejos de belleza y ejercicios para lucir genial.

Durante toda la semana, la pareja de Frederik Oldenburg ha estado realizando rigurosas rutinas de ejercicio desde primera hora de la mañana, compaginando su dedicación al fitness con el trabajo, incluida la grabación de la nueva temporada del reality show gastronómico que saldrá al aire el 21 de mayo de 2024. Además comparte periódicamente las comidas saludables que consume para mantener su envidiable figura.

Sin embargo, la actriz también sabe darse un capricho con la comida de vez en cuando, como demostró recientemente en un post en sus redes sociales. En el video, disfruta de una hamburguesa con yuca y suero, acompañada de un mensaje que enfatiza la importancia del equilibrio en la vida. “Los que me conocen saben que me cuido mucho toda la semana para el sábado o domingo darme este gustico. Todo en la vida es un balance, los extremos no son buenos”, escribió Villalobos.

Carmen Villalobos La actriz compartió en redes el 'gustico' que se da los fines de semana. / Foto: Instagram @cvillaloboss

Aunque Carmen Villalobos consiente su paladar en ocasiones especiales, reconoce la importancia de mantener una alimentación saludable y complementa sus antojos con sesiones periódicas de gimnasio para cuidar su imagen y bienestar físico.

A través de su dedicación al fitness, su talento en pantalla y su conexión genuina con sus fanáticos, Carmen Villalobos continúa siendo una figura influyente en el mundo del entretenimiento, inspirando a otros a encontrar el equilibrio entre el trabajo, la salud y el disfrute de la vida.