¿Y Daniela Álvarez? Daniel Arenas abrió su corazón y confesó si tiene una amistad con alguna de sus exparejas

Daniel Arenas es un actor y presentador que inició su carrera en Colombia y es recordado por su participación en ‘La gata’ y ‘Teresa’, producciones mexicanas las cuales también llegaron a las pantallas colombianas. Actualmente, el bumangués sostiene un noviazgo de más tres años con Daniela Álvarez y recientemente en el programa ‘Hoy día’ confesó si tiene una amistad con sus exparejas.

En medio de su éxito como actor, a Arenas le llegó una oportunidad bastante inesperada para su carrera, a pesar de que no estaba entre sus planes, terminó dándole rienda suelta a su faceta como presentador de Telemundo, específicamente en el programa matutino de ‘Hoy día’, donde en varias ocasiones ha expresado su opinión frente a situaciones de pareja.

En uno de los capítulos más recientes el tema fue las exparejas y como resultaba ser su relación actual, teniendo en cuenta que son varios los exnovios que cuenta con un lazo de amistad bastante fuerte, donde las declaraciones por parte de los presentadores fueron similares. Una de las palabras que más se destacaron fue precisamente las de Daniel Arenas.

“Yo entiendo que uno tenga cordialidad, pues, y se salude. Hola, ¿cómo estás?, pero ya tener una relación de amistad. No. (…) A menos de que se tengan hijos”. Otro de los presentes reiteró que estaba de acuerdo con las declaraciones de Arenas, pues luego de finalizar la relación y si no hay hijos de por medio, lo mejor y lo más lógico es cada uno coger por su lado.

Sin embargo, las declaraciones del novio de Daniela Álvarez no terminaron allí, pues reiteró: “Con el tema de hijos me parece supe saludable y es algo que tiene que pasar porque durante toda la vida va a ver una relación, pero si es el ex no como para que”. Otro de los presentadores reiteró que lo peor también tendría que ver con que su actual novia se hiciera amiga de su expareja, lo que terminó generando risas en Arenas.

¿Qué le pasó a la novia de Daniel Arenas?

La novia de Daniel Arenas, Daniela Álvarez, inició con un fuerte dolor de estómago que con el paso de los días tuvo que ir al hospital dando como diagnóstico que tenía una masa alojada en este parte. Sin embargo, en medio de la intervención quirúrgica terminó enfrentando una isquemia que días más tarde trajo consigo la amputación de una de sus piernas y problemas en su otro pie. Actualmente, la presentadora y exreina se encontraba mejor que nunca adelantando cada uno de sus proyectos.