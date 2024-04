¿Pagan muy poco? por esta razón Iván Marín ha rechazado 5 veces participar en ‘MasterChef’

“MasterChef Celebrity Colombia” es un programa de televisión de competición gastronómica entre famosos, que se ha convertido en uno de los programas más vistos en la televisión colombiana desde su primera temporada en 2018. Este es el tercer formato de la serie MasterChef en Colombia, después de “MasterChef” (con participantes del común) y “MasterChef Junior” (con niños compitiendo).

El concurso es producido y emitido por RCN Televisión en Colombia, y también se transmite en Latinoamérica por las cadenas TLC y Discovery Home and Health. Está presentado por Claudia Bahamón, y cuenta con un jurado de chefs de renombre nacional e internacional como Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y en esta nueva temporada se unió la chef Adria Marina.

Los participantes, que son celebridades, enfrentan diversas pruebas culinarias como la Caja Misteriosa, pruebas por equipos, retos de presión, retos de eliminación y retos creativos, mostrando su talento y creatividad en la cocina. El ganador de la primera temporada fue el comediante y empresario Piter Albeiro, quien recibió un premio de 200 millones de pesos.

Ahora bien, Iván Marín es un comediante, actor, guionista y presentador de televisión colombiano, conocido por su trabajo en el programa de televisión Los comediantes de la noche y por protagonizar las películas ¿Usted no sabe quién soy yo? (2016) y Feo pero sabroso (2019).

En sus inicios, Marín se destacó en la comedia y cuentería, ganando reconocimiento tras participar en un reality radial que le permitió ser locutor y libretista. Ha trabajado como libretista en varios programas de televisión y radio, y ha realizado presentaciones de Stand Up Comedy a nivel nacional e internacional.

Además, en una reciente entrevista que concedió al programa “Impresentables” de Los 40 Colombia, contó los motivos para decirle que ‘NO’ al reconocido formato de cocina.

“No tengo nada en contra de este tipo de formatos, pero no me veo allí. ¡Yo detesto cocinar! No le hago unos huevos a mis hijos como para ir a ‘mantequearle’ a un señor que no le gusta nada”, afirmó con humor.