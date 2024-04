Lina Tejeiro se descargó contra Carlos Ochoa por sus críticas a RCN

Desde el pasado 11 de febrero cuando se dio el estreno de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y además se reveló al resto de participantes que RCN se tenía reservado para último momento las críticas no faltaron.

Y es que desde ese momento el reality de RCN ha estado en la boca de todos, para bien o para mal, sobre si tiene o no buen rating y en especial si hay libreto que se sigue. Uno de los críticos más fervientes que ha tenido ha sido Carlos Ochoa quien desde sus redes sociales se ha pronunciado sobre el avance del programa.

Recientemente se encontró a Lina Tejeiro, quien es la presentadora de ‘La Previa’ y ‘El After Show’ por ViX de la gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, en Cartagena por los premios India Catalina, y no dudó en exponerle su postura respecto al programa.

“Lina Tejeiro, tú sabes que yo te amo, te adoro, pero entiéndeme mis críticas de ‘La Casa de los Famosos’ porque pues a mí no me paga ni RCN ni Caracol, soy un crítico independiente”, le dijo Carlos Ochoa a lo que la presentadora le respondió “¿Será por eso que criticas tanto? ¿Será por eso que criticas tanto que como no te pagan entonces nos críticas tanto?”.

Sin embargo, eso apenas era el inicio de los divertidos, pero directos dimes y diretes de la actriz al comunicador, pues no perdió la oportunidad de hacerle los reclamos a su manera ante las diversas criticas y reiterar que en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia no hay ningún libreto.

“No se trata de eso, lo que pasa es que hay críticos de cine, yo soy crítico de telenovelas y reality” — Carlos Ochoa

“Hay que ser críticos equitativos, y tú solo le tiras mala onda a RCN ¡Ay Carlos, usted a mí no me va a enredar! A usted se le nota la preferencia y le tira mucho hate a los de ‘La Casa de los Famosos’” — Lina Tejeiro

En su defensa el comunicador argumentó que lo sucedido entre Nataly Umaña y Alejo Estrada se trató de un show. Lina Tejeiro le cuestionó si le consta o no, sin embargo, no avanzó más para hablar sobre los nuevos proyectos de la actriz.

Lina Tejeiro indicó que le hubiera gustado estar en ‘Rojo Carmesí’ mientras que Carlos Ochoa le agregó que le habría gustado verla de protagonista en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ a lo que la actriz precisó que también.