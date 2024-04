Hijo de Giovanny Ayala, que salió en ‘Yo Me Llamo’ de Caracol, se sometió a cambio extremo en su cara

Dentro del género regional colombiano, resalta la imagen del llanero Giovanny Ayala, cantante con más de dos décadas de carrera musical a la cual uno de sus hijos intentó hacerle un homenaje con su participación en el programa de imitación ‘Yo Me Llamo’, de Caracol Televisión. Precisamente este joven ha dado de qué hablar en las últimas horas luego de mostrar el delicado procedimiento al que se sometió para mejorar algunos rasgos de su rostro; el cambio fue extremo a comparación a como estaba.

Miguel Ayala, ‘retoño’ del intérprete de ‘Anoche la escribí', fue conocido por muchos colombianos luego de que se fuera al concurso de dobles a hacerle honor al hombre que le dio la vida, teniendo tan solo 18 primaveras; aunque no le fue tan bien, ya que a pesar de convencer a Pipe Bueno, no pudo lograr erizar a Amparo Grisales, misma que le dijo que no le daba el botón verde porque cantaba mejor que su papá.

@miguelayala93 Esta fue mi presentación en YO ME LLAMO 2023 Muchas gracias a todos por el apoyo tan lindo!!!😍🙏🏻 ♬ sonido original - Miguel Ayala

Pero este no de la ‘Diva de Colombia’, no ha impedido que ‘Miguelito’ siga el camino para cumplir sus sueños, y es consciente que para ello debe mantener una imagen saludable en los escenarios y frente a las cámaras. Así que en procura de seguir con este ideal, se sometió a una sesión de bótox, la cual le ayudó a disminuir algunos rasgos en su rostro originados por algunas gesticulaciones y el paso del tiempo.

Este joven no para de sorprender a sus seguidores, puesto que junto a Giovanny y su hermano Sebastián, lanzaran una canción en colaboración con la que pretenden que la dinastía Ayala perdure por muchos años, tema del que se conoce el siguiente fragmento de la letra: “... con mis tonterías. Quiero una respuesta y la quiero pronto.¿Dime si en tu vida has amado a otro tonto? Di que no mi amor, di que no por favor, y que al menos en eso el primero yo soy”.