Fanático de Shakira revela carta que ella le envió en 1996 ¿era él a quién le escribía en el famoso meme?

Las redes sociales se han convertido en una especie de ventana en la que más de un usuario puede hacer una historia viral ante todos en cuestión de segundos y cuando la comunidad digital tiene un punto de analogía sobre un tema, mucho más.

Recientemente fue el caso de Alejandro Z. Bolívar, un abogado de Popayán que dio a conocer uno de los mayores tesoros que conserva desde hace poco más de 28 años, y no es otra cosa que la respuesta que le dio Shakira por una carta que este le envió.

“Ayer @shakira lanzó su gira #LasMujeresYaNoLloranWorldTour y yo cumplí mis 37 años. Por fin, voy a poder ir a un concierto de Shakira. El 5 de diciembre viajo a NY desde Colombia a verla. Desde 1996 conservo tu carta y muero por verte @shakira”, es lo que escribió el joven en la red social X, antes Twitter.

Recomendados

En la carta la barranquillera le extiende su agradecimiento y admiración, sobre todo en un momento en el que su carrera iniciaba su camino a la cúspide y en el que ya traía a sus espaldas trabajos discográficos como ‘Magia’, ‘Peligro’ y solo un año del lanzamiento de su inolvidable trabajo ‘Pies Descalzos’.

“Hola Alejandro. Hace poco me agradó mucho recibir tu carta y agradezco de verdad tus palabras de admiración, lo que considero especialmente estimulante para continuar trabajando con entusiasmo. Me complace saber que eres mi mayor admirador. A personas como tú, que me brindan sincero apoyo y cariño les debo mi verdadera amistad y gratitud. Con la presente te envió una postal autografiada, consérvala. Cariñosamente, Shakira”, se lee en la carta.

Ayer @shakira lanzó su gira #LasMujeresYaNoLloranWorldTour y yo cumplí mis 37 años. Por fin, voy a poder ir a un concierto de Shakira. El 5 de diciembre viajo a NY desde Colombia a verla. Desde 1996 conservo tu carta y muero por verte @shakira. pic.twitter.com/rSqphjFIiJ — Alejandro Z. Bolívar (@Alejo_zubo) April 18, 2024

Tal y como era de esperarse la publicación del joven no tardó en hacerse viral y se llenó de diversas reacciones por parte de los más fervientes seguidores de la cantante Shakira quien la etiquetan en el post para que puede reencontrarse con el joven en lo que será ‘La Mujeres Ya No Lloran World Tour’ que inicia en noviembre de este año.