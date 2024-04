“No tiene consideración”: piden la salida de Mafe Walker de ‘La Casa de los Famosos’ por esta razón

Mafe Walker ha estado recibiendo algunos comentarios negativos en las redes sociales a propósito de ciertas acciones dentro de ‘La Casa de los Famosos’, algo que no tiene muy contentos a los televidentes, en especial a un grupo específico del país debido a que no está tomando en cuenta una problemática que se está presentando en Colombia.

El reality show ha tenido algunos altibajos desde su estreno, presentando un rating un poco bajo durante las primeras semanas de transmisión, pero repuntando días después luego de una serie de acciones que involucraban una infidelidad y varios enfrentamientos entre ellos.

Y si bien la mayoría de los participantes ha protagonizado alguna situación polémica frente a las decenas de cámaras dentro de la casa/estudio, hay personajes que han sabido mantener la compostura en muchas oportunidades, tal y como ha demostrado Mafe Walker.

La colombiana ha sabido mantenerse al margen de muchas situaciones polémicas, a pesar de que algunas de ellas terminan involucrándola de manera directa indirecta. Sin embargo, ha sabido abordar este tipo de situaciones con empatía, como cuando enfrentó a Karen Sevillano por burlarse de su mamá.

Sin embargo, Walker se ha puesto en la mira de muchos internautas debido a una polémica acción que ha estado desarrollando durante los últimos días, y es que según muchos televidentes, ella estaría desperdiciando mucha agua en plena crisis con este recurso en Bogotá.

“Mafe no respeta que estamos en sequía, no tenemos agua y me duele el alma cuando esa mujer Mafe no es consciente de agua que gasta”, “Tenemos vídeos del tiempo que dura Mafe Walker en la ducha, qué mal ejemplo este canal”, “Doña Mafe hoy gaste y gaste agua más de 1/2 hora en la ducha deberían castigarlos por eso” y “No tiene consideración con lo que está pasando en el país, bañándose por más de 20 minutos” son algunos de los mensajes que se pueden leer en varias publicaciones de La Casa de los Famosos.

Mafe Walker está al tanto de la escasez de agua en Bogotá a pesar de estar encerrada en La Casa de los Famosos

Si bien una de las reglas principales de este reality show es que los participantes no deben tener ningún tipo de información del mundo exterior, se hizo una excepción recientemente respecto a esto, ya que aprovecharon esta problemática en Bogotá para informar a los habitantes de la casa.

“Por el fenómeno de El Niño, la ciudad de Bogotá está en racionamiento de agua, y La Casa de los Famosos Colombia se unirá a esta causa. Minutos antes de quitar el agua, les avisaré para que puedan abastecerse porque se volverá a suministrar 24 horas después”, informó Kevin Fuentes tras leer un comunicado de ‘el jefe’.

Muchos de los participantes de La Casa de los Famosos mostraron su apoyo ante esta situación, ideando varias soluciones para poder colaborar frente a esta problemática. Sin embargo, las cámaras no enfocaron a Mafe Walker durante este anuncio.