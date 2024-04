“No reconozco ningún error”: Aida Victoria Merlano sobre la fuga de su mamá

La condena contra la creadora de contenido Aida Victoria Merlano porque habría utilizado a su hermano para ayudar a fugar a su mamá sigue dando de que hablar en la opinión pública. Más aún, porque la influenciadora de redes sociales concedió su primera entrevista después de que se conoció el fallo en segunda instancia en su contra. Entre otras cosas aseguró que no reconoce “ningún error” en relación con los hechos ocurridos con su madre, la exsenadora Aida Merlano.

Durante una conversación que sostuvo con el periodista Daniel Coronell, en la emisora W Radio, Aida Victoria dio detalles sobre su caso y aprovechó para recordar cómo fue el escape de su mamá.

Entre otras cosas, sostuvo que querían hacer un show mediático con ella con el fin de mostrar resultados tras la fuga de su mamá. “A mí me queda complicado recordar la fuga, porque yo no la presencié. Cuando mi mamá se tira por el consultorio, ya yo había salido de la habitación de donde ella se tira. Entonces, yo lo único que recuerdo de ese día fue salir con mi hermano del lugar, como siempre nos pide mi mamá, porque a ella no le gusta que mi hermano la vea a ella esposada”, sostuvo la creadora de contenido.

Y señaló que ni ella ni su hermano llevaron la cuerda que usó su mamá para lanzarse por la ventana del consultorio. De hecho, aseguró que la cuerda la tenía enroscada la misma exsenadora alrededor de su cuerpo. “Ella estaba bastante robusta, tenía una chaqueta beige encima”, dijo Aida Victoria.

Más tarde, sostuvo que tiene miedo de hablar sobre las personas que estaban involucradas en el escape de su madre. “Evidentemente, no me voy a poner a hablar de cómplices, porque a mí me encanta respirar. Te lo juro, amo vivir, amo la vida. No quisiera acabar de repente por ahí en una zanja con un tiro en la frente. A mí como que no me gusta hablar de gente que yo sé que es terrible”, sostuvo Aida Victoria.

Luego, cuando el periodista le preguntó si se arrepentía o si consideraba que había cometido algún error en relación con este caso, ella lo negó. “No reconozco ningún error. Tampoco instrumentalicé a mi hermano”, advirtió. “Si yo hubiese sabido, si hubiese visto, yo pude estar sentada comiendo crispetas viendo cómo mi mamá se fugaba, pero eso no es un delito. Yo no tenía la obligación ni legal ni moral de denunciarla”, dijo Aida Victoria.

¿Qué pasará con el caso de Aida Victoria Merlano?

Por su parte, el abogado de Aida Victoria, Miguel Ángel del Río Malo, sostuvo que ya presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Se espera que el alto tribunal defina en los próximos días si estudia esa solicitud.

Específicamente, el penalista indicó que la fecha límite para que la Corte se pronuncie será el próximo 15 de mayo. Una vez decida esto, el alto tribunal podría tardarse entre uno y dos años para tomar otra decisión sobre este recurso.