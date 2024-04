“No creo que les dé rating”: Wendy Guevara detalló qué hará en ‘La Casa de los Famosos’

La reconocida influencer mexicana Wendy Guevara ha generado gran expectativa entre sus seguidores al confirmar su participación en el exitoso programa ‘La Casa de los Famosos’ en Colombia, producido por RCN. La ganadora del reality en la versión mexicana en 2023 compartió emocionada detalles sobre su próxima aparición en el popular programa de televisión.

“Voy a estar en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y bueno vamos a ver cómo me va por allá. Solo son tres días”, anunció Guevara, dejando a sus seguidores ansiosos por ver qué sorpresas traerá su breve estadía en el programa.

La creadora de contenido explicó que, durante su tiempo en ‘La Casa de los Famosos’, participará en diversas actividades. En primer lugar, no está segura si ingresará al set para interactuar con los participantes, pero luego fungirá como panelista durante un día, compartiendo sus opiniones y ‘propinando’. Además, realizará un tour en medios de comunicación para promover su participación en el programa. “Va a estar padre y qué chingón esto de ‘La Casa de los Famosos’ en Colombia porque les está yendo muy bien”, expresó entusiasmada la celebridad.

A pesar de no estar familiarizada con la dinámica del formato en el país, Guevara expresó su interés en conocer más sobre los participantes y la evolución del programa. Solicitó a sus seguidores que estén atentos a su participación, aunque reconoció humildemente que no espera que su presencia incremente el rating del programa.

“Ayúdenme con un like, por favor, hermanas, porque yo también necesito eso, uno tiene que ir a que le den rating a mi y no yo a ellos, aunque creo que no les diera”, expresó.

La noticia del ingreso de Wendy Guevara a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con muchos usuarios expresando emoción por su participación. Sin embargo, Guevara aclaró que su estadía será breve, ya que solo estará en el país por unos pocos días.

Además, algunos seguidores hicieron una divertida petición a Guevara: que regañara a la participante Karen Sevillano por su comportamiento grosero con sus compañeros. Aunque no se sabe si cumplirá esta solicitud, la expectativa por ver a Guevara en acción en el programa sigue creciendo entre sus seguidores.