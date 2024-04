“No quería separarme”: Carolina Cruz tomó delicada decisión con su hijo para superar crisis económica

“En algún momento pasará”: Carolina Cruz cuando sus hijos compartan con la futura novia de su ex Foto: Instagram @carolinacruzfan

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas en Colombia , distinción que le ha permitido consolidar su nombre más allá de las cámaras y las pantallas, destacando en el mundo empresarial con varios negocios. Pero llegar al éxito no ha sido un camino fácil y ha tenido que enfrentarse a trabas como una gigantesca deuda de $2.800 millones de pesos; dinero que solventó tras tomar difíciles decisiones, una de ellas asociada con la vida de uno de sus hijos.

Días atrás, la mujer que hace parte del elenco de ‘Día a Día’, reveló detalles de este masivo endeudamiento en su pódcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad”, en el que enfocó su relato en dar a conocer las razones que la llevaron a deber tanto dinero, dentro de ellas el hecho de encomendar el rumbo de su compañía a su hermano, que no contaba con la experiencia necesaria; y el hecho de que durante 15 años su empresa dependió económicamente de las labores que la vallecaucana hacía en trabajos externos a la misma.

Pero de algo en lo que no había hecho el suficiente énfasis fue de las decisiones que tuvo que tomar con su ‘retoñito’, Matías, niño que nació producto de su relación con el actor Lincoln Palomeque, menor al que tuvo que brindarle menos tiempo de calidad que el que hubiera querido la nacida en Tulua:

“No hablé de esa deuda cuando la debía, pero ahora que la pagué puedo decir cuánta ‘plata’ debo de eso porque ya la pagué. Fue muy difícil porque me tocó vender mi apartamento. (...) Me tocó trabajar más de lo que había trabajado; yo no pensaba separarme de ‘Matí' tan chiquito, yo quería estar mucho más tiempo con él”, expresó Cruz en entrevista con el medio ‘As Colombia’, en su segmento Sinceramente Cris.