Juan Pablo Urrego habló de las enseñanzas que le dejó haber protagonizado a ‘Rigo’

La bionovela “Rigo”, que cuenta la vida del famoso ciclista paisa Rigoberto Urán, llega a su gran final la noche de este 15 de abril, y los protagonistas quedan inmersos en la nostalgia, incluido su intérprete principal, Juan Pablo Urrego.

El canal compartió en redes sociales un emotivo video en el que Urrego reflexiona sobre los aprendizajes de la grabación de este proyecto, en el que compartió escena con un elenco estelar que incluía a Ana María Estupiñán, Robinson Díaz, Sandra Reyes, Julián Arango y Ramiro. Meneses.

“Estoy muy satisfecho con el trabajo que he realizado y con la gente que he conocido y reencontrado en este proyecto. También siento nostalgia y tristeza por dejar este maravilloso grupo que se formó. Creo que formamos un equipo maravilloso y una familia.” “Nos divertimos mucho”, dijo Urrego, de 38 años.

El actor también compartió una de las lecciones más valiosas que aprendió al participar en esta producción de RCN: la importancia de no convertirse en víctima y afrontar los desafíos con determinación y alegría. Destacó la disciplina, el tesón y el entusiasmo de Urán como un ejemplo inspirador para todos.

“Tenemos que luchar por nuestros sueños, sonreír y darle una sonrisa a la vida. Creo que este es uno de los ejemplos más bonitos que me dejó ‘Rigo’, junto a su disciplina, su tenacidad, su fuerza, su alegría; Esto me enseña a no hacernos víctimas y a mirar hacia adelante”, compartió Juan Pablo.

Cuando le preguntaron qué otro personaje le hubiera gustado interpretar en “Rigo”, Urrego respondió que se sentiría cómodo en el papel de Carmelo Rendón, aunque reconoció el excelente trabajo de su compañero Emmanuel Restrepo. “Lo hizo muy bien, fue un personaje muy chévere”, dijo.

Finalmente, Urrego agradeció a Rigoberto Urán, el verdadero “Rigo”, por su ejemplo de disciplina y por poner una sonrisa en el rostro de todos los colombianos. Su historia ha inspirado y fascinado a millones, y la bionovela es un homenaje a su vida y carrera en el mundo del ciclismo.