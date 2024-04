“Es muy difícil”: Epa Colombia cuenta lo que ha sufrido para amamantar a su hija

Daneidy Barrera Rojas, o ‘Epa Colombia’, le dio la bienvenida a su bebé, Daphne Samara, este 9 de abril. Y ha sido bastante abierta y honesta en cuanto a todo su proceso de maternidad. Y en términos de maternidad, el posparto le ha dado duro, sobre todo en la lactancia.

Ya lleva varios días en casa, al lado de Karol Samantha, su pareja. A pesar de eso, ha sido duro: no le ha bajado la leche todo lo que quisiera.

“Me preguntan: ‘¿cómo va el proceso de lactancia?’ Te voy a contar amiga, es difícil no te lo voy a negar, pues en el tema de amamantar hasta ahora me está empezando a bajar. En cuanto al dolor de cabeza, tengo un dolor que no te alcanzas a imaginar, pero soy muy fuerte”, expresó.

Ahora bien, ella mencionó que ahora puede levantarse y caminar unos pocos pasos en su casa y que pronto compartiría más detalles.

Otra cosa por la que criticaron a Epa Colombia: las orejitas de su hija

También la criticaron por horadar las orejas de su hija para ponerle aretes, ya que muchos consideraron que la mutiló.

Esto, a pesar de ser una práctica común antiguamente. Pero este pensamiento ha cambiado. Se vio en los comentarios hacia ella:

“Grave error. Los bebés crecen y, por lo tanto, el huequito le va a subir y le quedará muy arriba o muy abajo de la gota de la oreja”, “me dio escalofríos, tan pequeñita y qué dolor”, “¿pero qué necesidad? Los padres haciéndole cosas innecesarias a los hijos por cumplir caprichos de ellas”, “¿no se supone que es después del mes?”, le dijeron en redes. Pero otros la apoyaron.

Afirmaron que esta práctica no lastima realmente a los niños y que no afecta realmente su bienestar. Por ahora, la influencer sigue compartiendo todos sus detalles en la maternidad.