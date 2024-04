“Piter Albeiro nos escribió para un show en Estados Unidos”: La confesión de Camilo Sánchez en F*cks News

Continúa la polémica en el mundo de la comedia colombiana, luego de que se conocieran presuntos nexos del humoristas apodado “Carroloco”, con el Clan del Golfo, esto hizo que algunas personas se preguntaran sobre la relación del dinero de varios personajes dedicados a contar chistes, una de ellas fue una usuaria de redes sociales que señaló a Piter Albeiro como sospechoso debido a la fortuna que ha acumulado.

En este mismo tema también se involucró el humorista Camilo Pardo, perteneciente al stand comedy de F*ck News, quien durante esta semana ha criticado la forma de actuar de Piter Albeiro, al ofrecer recompensa para quienes tengan los datos de la mujer que lo expuso públicamente.

“Cuando uno le echa vainazos a los colegas comediantes lo que espera es un vainazo más chistoso de regreso, no ser noticia nacional. Los comediantes resultamos ser los más aburridos. 0 y van 2″, escribió en su red social el apodado como “El mago”.

“Yo no lo juzgo, es más, yo le escribí a él cuando recibo el mensaje. A mí, cuando es un mismo colega, que sabe lo duro que es subirse a una tarima, me duele un poco, pero yo siento que es normal”, dijo Albeiro para Semana.

Precisamente, en una de sus presentaciones, tanto Pardo como Camilo Sánchez se refirieron de manera jocosa como ha sido costumbre a lo sucedido, contando detalles incluso poco conocidos de la relación que tiene con Piter Albeiro.

“A mí me da mucha risa porque Piter Albeiro nos escribió hace dos meses para ir hacer un show en Estados Unidos, pero yo nunca le contesté (risas). Es que nosotros ya habíamos cuadrado nuestras presentaciones allá, pero vea si lo hubiéramos cuadrado con él ya tendríamos ferrari y estaríamos tapados en plata”, dijeron ambos comediantes.

Por su parte Camilo Pardo aseveró: “Le dolió porque hay algo ahí”.

Más adelante, Camilo Sánchez contó un episodio que tuvo con “Carroloco” cuando se presentó a Sábados Felices, sobre esto agregó:

“Cuando yo estaba en Sábados Felices el man se portó re bien conmigo, yo me gané el capítulo por la mañana y tenía que hacer el de la tarde, yo estaba muy nervioso. Todo mundo pasó y nadie me decía nada y él fue el único que se acercó y me dijo que me relajara, que yo era bueno, usted seguro gana”, finalizó el comediante.