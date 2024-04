¿Se desquitó? Sandra Muñoz se fue de rumba y contó la verdad sobre si el marido tiene moza

Sandra Muñoz, participante del reality ‘La Casa de los Famosos’, rompió el silencio sobre la burla viral que circuló en las redes sociales, en la que se cuestionaba la situación sentimental de su esposo. En un video compartido en redes sociales, la ex concursante del programa Isabela Sierra preguntó a Sandra en un local nocturno si su esposo realmente tenía una novia, desatando risas entre ambas.

Entre carcajadas, Sandra abordó el tema, revelando que todo comenzó como una broma de Karen Sevillano, quien le preguntó sobre la situación con su ex pareja. Sorprendida por la pregunta, la actriz respondió en tono de humor que su ex marido probablemente estaría disfrutando de su soltería con una nueva pareja. “Me imagino que no tiene moza sino moza, remoza, novia, él es un hombre soltero y debe estar gozando”, expresó la actriz.

Sin embargo, Sandra también hizo hincapié en que ella también está disfrutando de su soltería. “Estamos solteros los dos, cada quien puede hacer lo que quiere”, señaló la octava eliminada del programa de RCN.

Ante la insistencia de los usuarios en redes sobre si ese desquite tuvo que ver con su acercamiento con Juan David Zapata durante su estadía en el reality, Sandra no dio detalles adicionales y prefirió mantener su privacidad.

La reacción de Sandra ante la burla viral mostró su capacidad para manejar la situación con humor y desenfado. A pesar de las especulaciones sobre su vida sentimental, la actriz optó por no entrar en detalles y enfocarse en disfrutar de su soltería. La respuesta de Sandra generó comentarios mixtos en las redes sociales, con algunos usuarios pidiendo más claridad sobre su relación con Juan David, mientras que otros elogiaron su actitud positiva frente a la situación.

La participación de Sandra Muñoz en ‘La Casa de los Famosos’ ha dejado huella en la audiencia, no solo por su personalidad carismática, sino también por su capacidad para enfrentar los desafíos y las críticas con entereza y buen humor. A medida que el reality avanza, Sandra continúa siendo una de las figuras más comentadas y queridas por el público.