¿Está ‘libreteado’? Novio de ‘La Segura’ predijo esta polémica dinámica de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ Colombia sigue despertando algunas sospechas entre sus seguidores en relación a que todo lo que sucede está previamente ensayado y planificado debido a diferente eventos que se han presentado. Y un ejemplo de esto es el caso del novio de ‘La Segura’, Ignacio Baladán, quien logró predecir con gran exactitud una de las polémicas actividades del show horas antes de que se llevara a cabo.

La pareja de la influencer ha demostrado a través de sus redes sociales que está muy al tanto de las cosas que suceden en el programa debido a que su novia sigue participando. Y se ha enfocado un poco más durante los últimos días ya que se ha convertido en el objetivo de algunos participantes.

Puede leer: Ya sin miedo a que la echen ‘La Negra Candela’ arremetió contra RCN por “estar engañando” a los televidentes

Recomendados

Además, ha aprovechado su gran cantidad de seguidores de Instagram para hacer campaña con el fin de recolectar votos para que La Segura pueda seguir en la competencia, ya que esta sería la segunda semana consecutiva que está en riesgo de eliminación.

Pero además de eso, el pastelero también aprovechó sus historias de ayer para compartir con sus fans algunas de sus teorías respecto a una polémica actividad dentro de La Casa de los Famosos, indicando qué pensaba sobre la sorpresa de una sala de cine para los concursantes.

“Primero dijeron en La Casa de los Famosos que esta semana se desataba la guerra, no sabemos por qué. Pero dijeron que hoy era el cine, yo me puse a pensar y dije: ‘cine, se desata la guerra, ¿y si les ponen las imágenes de cuando uno habla mal del otro, y cuando el otro habla mal del otro?’. Ahí sí se desataría la guerra y sería un buen cine. No sé, lo tiro ahí, se los dejo pensando a ver si podría pasar eso”, dijo el joven en una historia.

Lea también: Karen, La Segura y Martha son castigadas por el jefe de ‘La Casa de los Famosos’

El novio de La Segura adivinó muy bien la dinámica de La Casa de los Famosos

Tal y como Ignacio Baladán había especulado, la actividad del cine terminó mostrando varios videoclips que dejaron mal parados a muchos de los participantes de este show, e incluso se presentaron algunos momentos tensos entre ellos, como el caso de Karen Sevillano con Mafe Walker.

Y a propósito de lo que el joven expresó en sus historias, varios usuarios en las redes sociales han especulado que su comentario no fue un acierto fortuito, sino que él está al tanto de lo que va a suceder dentro de La Casa de los Famosos, incluso jugando con la idea de que el show tiene su respectivo guion.

Sin embargo, el novio de La Segura no se ha pronunciado al respecto, limitándose a hablar de la dinámica del cine y las situaciones controversiales que esta desató.