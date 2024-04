“Tres años en la calle” Esta fue la dura historia que vivió reconocido ganador de ‘Yo Me Llamo’

Yo me llamo es un concurso musical de imitación colombiano producido y transmitido por Caracol Televisión. Su objetivo principal es encontrar a la mejor voz imitadora de un artista musical reconocido, a través de audiciones y presentaciones en vivo. Está basado en programas similares como Lluvia de estrellas en España y Yo soy… de Chile.

En la versión colombiana, los participantes buscan ser el doble exacto de un cantante famoso. El programa ha cautivado a miles de personas en Colombia a lo largo de sus nueve temporadas, convirtiéndolos en expertos de la música y apostando por sus cantantes favoritos. El programa se ha transmitido en horario de lunes a viernes de 8:00 PM a 9:30 PM.

Ahora bien, Robinson Silva, más conocido como ‘Julio Jaramillo’ por su participación en Yo Me Llamo, comenzó cantando en bares, restaurantes y hasta ferreterías. Fue gracias a un antioqueño que Silva descubrió su talento para imitar al reconocido cantante, así que decidió empacar maletas y viajar a Bogotá donde la situación se le complicó.

“Cuando salí del campo me fui a la ciudad. Empecé a vivir una vida muy difícil, no tenía el conocimiento de la ciudad y por falta de oportunidades, en este entonces era el 96 o 97, no había muchas oportunidades en esa época. Sentía la vida muy dura para subsistir, no le pude coger el tiro y me fui yendo hacia las calles”, reveló el artista a una entrevista que concedió al programa ‘La Red’.

Dijo que era muy duro trabajar para conseguir el arriendo y conseguir las cosas. “No me alcanzaba entonces me fui a la calle porque no había de otra”, agregó.

Así, divagando en las calles, fue como conoció a su tío, el cual hace unas semanas fue víctima de un accidente de tránsito y murió.

El cantante de música popular contó que el medio hermano de su papá, Juan, lo acogió luego de que vivió en la calle durante 3 años.

Su tío Juan lo dejó vivir con él durante 5 años hasta que pudo salir adelante e incursionó en el mundo de la música. Sin embargo, hace tres semanas su tío falleció en un accidente y él recibió la noticia como un baldado de agua fría.

“Debí abrazarlo más, decirle más gracias de corazón. Lo pude haber hecho, pero lo hice muy poco, entonces quede un poco desagradecido”, concluyó.