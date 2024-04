¿Aida Victoria Merlano se arrepiente de ayudar a escapar a su mamá? Esto dijo la influencer

Aida Victoria Merlano reflexionó sobre sus acciones pasadas, enfocándose en el caso que la llevó a ser sentenciada por el Tribunal Superior de Bogotá a una pena de 13 años y 10 meses de cárcel por haber colaborado con la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, contando si se arrepiente de haber participado en este acto.

La creadora de contenido se había mostrado bastante tranquila después de la audiencia que tuvo hace varios días, publicando fotos y videos en los que demostraba que estaba llevando su vida con normal, indicando que prefería escudarse en el humor para evitar estresarse por su panorama incierto.

Sin embargo, en los últimos días sí se ha mostrado un poco más tensa y nerviosa en relación a su sentencia, incluso admitiendo en una historia de Instagram que tenía miedo por lo que podía pasar con ella una vez que la justicia colombiana decidiera qué hacer con su caso.

“Yo hoy no he dado para pararme de la cama. Básicamente porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda. Siempre he sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud posible y acudiendo a cualquier herramienta para uno hacer las cargas más llevaderas, pero hoy no se puede”, contó la joven entre lágrimas.

Días después, Aida Victoria Merlano volvió a protagonizar otra historia en Instagram en la que reveló que su mamá estaba bastante preocupada por ella, indicándole a su hija que si pudiera retroceder el tiempo no la habría involucrado en su escape para evitarle estos inconvenientes.

Y antes estas palabras, la influencer aprovechó para confesar si se arrepiente de lo sucedido: “si yo pudiese retroceder el tiempo, hubiese estado en el mismo lugar y habría hecho las cosas de la misma manera porque al final del día todo eso me trajo donde estoy”.

Aida Victoria Merlano resaltó las cosas positivas de su problema con la ley

En la misma serie de historias, la creadora de contenido aprovechó para destacar que si bien está pasando por una situación complicada, todos estos eventos también le han dejado cosas positivas, indicando que gracias a esto es que ha podido tener varias cosas positivas.

“Esta situación a mí me ha dado el trabajo que tengo, esta situación me ha hecho encontrar una pasión, esta situación me ha dado el reconocimiento que me permite llevar mi voz a muchas personas, esta situación me ha traído muchas cosas lindas”, contó Aida Victoria Merlano.

Finalmente, invitó a sus seguidores a reflexionar sobre los malos momentos en la vida, asegurando que en ciertas ocasiones la experiencias negativas vienen cargadas de lecciones importantes.

“Acostúmbrense que a veces la vida trae consigo bendiciones muy grandes y también cosas adversas que a uno le enseñan. La adversidad te enseña, la adversidad dota de sentido los buenos momentos y la adversidad hace parte de la vida”, concluyó la colombiana.